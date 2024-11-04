Nintendo'nun yeni alarmlı saati Alarmo'da Doom oynandı. Doom bu saatte oynanabilecek ilk oyun olsa da son olacak gibi durmuyor.

John Deere traktörler, Ikea akıllı lambalar, bir takım bakteriler, Lego tuğlaları, hamilelik testleri gibi şeylerin ortak noktası, Doom oynatabiliyor olmalarıydı. Bu şeylerin arasına Nintendo'nun sevimli alarmlı saati Alarmo da dahil edildi. USB girişindeki bir açıktan faydalanan mühendisler oyunu saatte çalıştırmayı başardı.

Hacker GaryOberNicht, yakın zamanda Alarmo üzerinde kendi yazılımını nasıl çalıştırabileceğinin bir yolunu bulduğunu açıklamıştı. Şimdi de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla alarmlı saatin üzerinde Doom oynadığı bir video paylaştı. Oyunu kontrol etmek için de saatin kendi düğmeleri kullanıldı.

İşte Doom oynanan o anlar

Gary, yaptığı açıklamada "Doom'u tamamen USB üzerinden, Alarmo'yu modifiye etmeden oynamak mümkün." derken, kullandığı yazılımları ve yönlendirmeleri de Github üzerinden paylaştı. Yani yeterince bilgi sahibi olan herhangi bir Alarmo sahibi bu şekilde Doom oynayabilir. Üstelik bunu yapmak için saatin herhangi bir parçasını sökmek de gerekmiyor.

Gary, blog gönderisinde bu sürecin nasıl geliştiğini de açıkladı. Öncelikle Spinda adlı hackerin Alarmo'yu hacklemek için kullandığı yöntemleri taklit etti. Sonrasında da alarmlı saati USB modunda çalıştırarak kendi yazılımını kullanmayı başardı.

Gary'nin Doom'u Alarmo'ya ne kadar kolay portladığına baktığımızda Doom'un bu cihazda oynanan tek oyun olmayacağını söylemek mümkün. Elbette bu çabaların ne kadar ileriye gidebileceğine Nintendo karar verecek.