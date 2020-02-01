Nintendo Switch’in Pil Ömrünü Artırmak İçin Tüyolar

Nintendo Switch hakkında sevilmeyen bir şey varsa, bunun pil performansı olduğuna dair sanıyoruz ki birçok kişi hemfikirdir. Yolda oyun oynamak herkes için cazip bir zaman geçirme aktivitesi, ancak bunu sadece iki saat boyunca yapabilmek galiba biraz sinir bozucu. Yazımızda Nintendo Switch’in pil ömrünü maksimize etmek için verilen önerileri bir araya getirdik.

Nintendo Switch, istediğiniz zaman oyun oynamanız için herhangi bir güç bağlantısı olmamasıyla biliniyor ve cihaz, bir pil üzerinden güç alıyor. Nintendo firması, resmi olarak orijinal modelin pil ömrünün 2,5 ila 6,5 saat arasında olduğunu iddia ediyor ancak hareket halindeyken düzenli olarak konsolla oynayan herkes, gerçeğin 2,5 saatlik kısma daha yakın olduğunu söylüyor.

Konu hakkında tüm umudunuzu kaybetmeden önce parlaklığınızı azaltma önerisinin ötesinde olan belki de birkaç kez denenmiş ve gerçekten verim alınmış, cihazınızdan daha uzun süre faydalanmanızı sağlayacak önerilere gelin beraber bir bakalım.

Kullanmadığınız zamanlarda konsolu kapatmak

Cihazın güç düğmesine dokunduğunuzda, bir menü sizden konsolu uyku moduna geçirmenizi ister. Bu seçenekten devam ettiğinizde ekran kapanıyor ancak konsol yine de çok düşük bir oranda da olsa pil harcamaya devam ediyor. Bunun aksine cihazı tamamen kapalı hale getirmek hiçbir şekilde pil tüketilmemesini sağlayacaktır. Bunu yapmak için, güç düğmesini üç saniye basılı tutmanız yeterlidir. Menü açıldığında Güç Seçenekleri sekmesine tıklayın. Kapat seçeneği karşınıza çıkacaktır.

Düşük görselli oyunları tercih etmek

Büyük bütçeli oyunların, tüm gösterişli grafikleri ile çok daha fazla işlemci gücü ve pil ömrü kullandığı bir sır değil. Bu tarz oyunları oynadığınız zaman, konsolun ellerinizde ısındığını hissedebilirsiniz. Nispeten daha küçük boyutta bir oyun oynarsanız, konsolunuz çok fazla çalışmak zorunda kalmaz ve bu süreçte çok fazla pil kullanmasına da gerek olmaz.

Pil tam olarak dolduğunda şarj cihazınızı çıkarmak

Bu ilk etapta kulağa biraz mantıksız gelse de şarj cihazınızı konsolunuzun üzerinde bırakmamanız pil ömrünü korumaya yardımcı olabilir. Konsol, bir lityum iyon pil ile donatılmış haldedir ve lityum iyon pilli bir cihaz tam olarak şarj edildiğinde kablonun takılı kalması uzun vadede etkinliği azaltır. Bu da gelecekte cihazınızdaki toplam pil ömrünüzün zamanla daha kısa olacağı anlamına gelir. Switch’iniz yüzde 100 şarja ulaştığında fişini mutlaka çekin.