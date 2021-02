The Legend of Zelda: Skyward Sword Remaster Duyuruldu

Nintendo, ilk kez 35 yıl önce piyasaya sürülen The Legend of Zelda serisinin sevilen oyunlarından "Skyward Sword"un remaster sürümünü duyurdu. HD kaplamalarla yeniden dizayn edilen oyun, 16 Temmuz'da özel bir Joy-Con ile piyasaya sürülecek.

Pek çok oyuncunun önemsemediği ancak satış rakamlarıyla sektörde kalıcı olacağını ispatlayan Nintendo, Switch'in daha çok ilgi görmesi için elinden geleni ardına koymuyor. Şu sıralar daha çok remaster yapımlar üzerinde çalışan şirket, bugün düzenlediği bir etkinlikte ikonik oyunu The Legend of Zelda: Skyward Sword'un yeni sürümünü duyurdu.

The Legend of Zelda: Skyward Sword, ilk kez 2011 yılında yayınlanmış ve bugüne kadar da 4 milyon civarında satmıştı. O yıllarda çok sevilen oyun, hala da unutulmuş durumda değil. Bu ilginin farkında olan Nintendo da fırsatı yeniden değerlendirmek istemiş, daha çok oyuncuya ulaşabilmek için böyle bir karar almış gibi görünüyor. Oyunun remaster sürümü, yepyeni HD kaplamalarla Nintendo Switch sahiplerini etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

The Legend of Zelda: Skyward Sword Remaster, 16 Temmuz'da yayınlanacak

Nintendo tarafından yapılan resmi açıklamalara göre The Legend of Zelda: Skyward Sword'un remaster sürümü, 16 Temmuz'da oyuncularla buluşacak. Ayrıca şirket, oyunla birlikte The Legend of Zelda temasına sahip olan bir Joy-Con'u da piyasaya sürecek. Ancak bu denetleyici, isteğe bağlı bir ürün olarak piyasaya sürülecek. Yani oyunun remaster sürümü ile Joy-Con arasında herhangi bir kontrol bağı bulunmuyor.

Nintendo, The Legend of Zelda serisini ilk kez 35 yıl önce piyasaya sürdü. Yıllar içerisinde büyük ilgi gören oyun, bir seri haline geldi. İşte şirket, bu ikonik oyunun yaş günü kutlamaları için böyle bir remaster sürüm üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda şirket, The Legend of Zelda: The Wind Waker ve The Legend of Zelda: Twilight Princess isimli oyunların da HD sürümlerini çoktan hazırladı. Temmuz ayı, Nintendo Switch sahiplerini sevindirmeyi başaracak gibi görünüyor.