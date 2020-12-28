Game Boy İçin Tasarlanan WorkBoy Klavye Ortaya Çıktı

Nintendo'nun oyun dünyasında devrim yaratan konsolu Game Boy için tasarlanan klavye, 28 yıl aradan sonra gün ışığına çıktı. Bu klavyeyi ortaya çıkaran kişi ise Liam Robertson isimli bir oyun tarihçisi oldu.

Liam Robertson isimli bir oyun tarihçisi, oyun dünyasının artık retro olmuş tarafına özel ilgi duyanları şaşırtacak ve belki de heyecanlandıracak bir keşif sundu: bir Nintendo Game Boy aksesuarı.

Eski oyuncular ya da oyun dünyasıyla yakından ilgilenenler, Nintendo'nun Game Boy'unun yarattığı devrimden haberdardır. Nintendo'nun bu "cep boy" oyun konsolu, değiştirilebilir kartuşa sahip ilk ana akım taşınabilir oyun konsoluydu. Dönemin çocuklarının hayali olan bu el konsolu, oyun dünyasında da devrim yaratan bir konsol olmuştu. Tabii bu kadar başarılı olmuş bir konsola üçüncü parti aksesuarların gelmesi de pek sürpriz değil.

Nintendo Game Boy için geliştirilen klavye bulundu

Tabiri caizse döneminde Nintendo'nun para basma makinesi olan Game Boy, çeşitli eklenti aksesuarları tasarlanmıştı. Game Boy Printer, Game Boy Camera gibi aksesuarların yanında bir de hibrit klavye bulunuyordu.

Robertson, "DidYouKnowGaming" adlı YouTube kanalındaki Game History Secrets programında işte bu klavyeyi açığa çıkardı. WorkBoy ismindeki bu klavye, her ne kadar ismindeki yaratıcılık konusunda şüpheye düşürse de para çevirme, dil çevirme gibi işlevleri Game Boy cihazına kazandırmayı amaçlıyordu. QWERTY harf dizilimine sahip bu klavye, Game Boy'a bağlanıyordu ve dâhili belleği sayesinde işlevleri aktif hale geliyordu.

Game Boy, işin içerisine kartuş da dâhil edildiğinde tarihleri ve kişileri de kaydedebiliyordu. Tabii 2020 yılından bakınca bunlar çok da matah özellikler gibi gelmese de Nintendo Game Boy'un 1989'da piyasaya sürüldüğünü hatırlatırsak bu özelliklerin ne kadar dikkat çekici olduğunu anlamak daha kolay olabilir.

CES'te (Tüketici Elektroniği Fuarı) tanıtımı gerçekleştirilen WorkBoy, resmi olarak satışa sunulmadı. Bu klavyenin çıkmamasının sebebi ise Nintendo'nun Game Boy'un fiyatını düşürme planıydı. WorkBoy'un arkasındaki şirket, konsolun kendisinden daha pahalı olacak olan bir aksesuarı satışa sunmak istemedi. WorkBoy hakkındaki çok daha fazla bilgiyi Robertson'ın yukarıda paylaştığımız videosundan edinebilirsiniz.