Nintendo, Switch'in Satış Miktarlarını Açıkladı

Nintendo, Switch'e ait satış verilerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda, bugüne kadar 79 milyon 870 bin adet Switch satıldığı ifade edildi. Ayrıca şirket, geçtiğimiz üç aylık periyotta 75 milyon 850 bin civarında oyun satışı yaptı.

Video oyun tutkunları daha çok Xbox ve PlayStation gibi oyun konsollarına yönelmiş olsalar da sektörün köklü isimlerinden Nintendo da savaşın içindeymiş gibi görünüyor. Düzenlediği bir toplantıda satış performansını açıklayan şirket, duyurulduğu günden bu yana 79 milyon 870 bin adet Switch sattığını duyurdu. Üstelik şirketin oyun satışları da hiç fena gitmiyor. Yapılan açıklamalara göre Nintendo, 2020'nin son üç ayında 75 milyon 850 bin civarında oyun sattı.

Nintendo tarafından yapılan açıklamalara göre Nintendo Switch'in en çok ilgi gören oyunu, 2017 yılında piyasaya sürülen Mario Kart 8 Deluxe. Pek çok oyuncunun daha küçükken tanışdığı Super Mario karakterinin üzerinden dizayn edilen oyun, oyunseverlere eğlenceli bir araba yarışı deneyimi sunuyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, bu oyunun bugüne dek 33 milyon 410 bin adet satmış durumda.

İşte Nintendo Switch'in en çok satan 10 oyunu

Mario Kart 8 Deluxe – 33.41 milyon satış Animal Crossing: New Horizons – 31.18 milyon satış Super Smash Bros. Ultimate – 22.85 milyon satış The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 21.45 milyon satış Pokemon Sword / Pokemon Shield – 20.35 milyon satış Super Mario Odyssey – 20.23 milyon satış Super Mario Party – 13.82 milyon satış Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 13.00 milyon satış Splatoon 2 – 11.90 milyon satış New Super Mario Bros. U Deluxe – 9.82 milyon satış

Nintendo tarafından yapılan açıklamalarda, önümüzdeki süreç için tahminlerde de bulunuldu. Buna göre şirket, Nisan 2020 ile Mart 2021'e kadar olan süreçteki 24 milyon Switch satma tahminini 26,5 milyon adede yükseltti. Şirketin en iyi günlerini geçirdiğini görmezden gelmeyecek olursak; bu mütevazı tahmin, kısa bir süre içerisinde gerçekleşebilir gibi görünüyor.