Nintendo'nun Türkiye Temsilcisinden "Oyun Düzenlemesi" Hakkında Açıklama

Nintendo'nun Türkiye distribütörü, son günlerde gündemden düşmeyen düzenleme hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile düzenlemenin yürürlüğe girmesi hâlinde neler yapılacağı ortaya konulmuş oldu. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Ülkemizdeki oyunseverler, son dönemlerde hükûmetin üzerinde çalıştığı yeni bir düzenlemeye odaklanmış durumdalar. Henüz erken aşamada olan düzenleme, Steam ve Epic Games gibi platformlara Türkiye'de temsilci atama zorunluluğu getiriyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nintendo ürünlerini Türkiye'ye getiren CD Media, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. TR | NintendoBu hesabının paylaştığı açıklama ile en azından Nintendo kullanıcılarını neyin beklediğine dair bilgilendirme yapılmış oldu.

CD Media'nın açıklaması şu şekilde:

Başlıksız-1

Son dönemde kamuoyuna yansıyan ve oyun platformlarına yönelik temsilcilik atama yükümlülüğüyle ilgili haberler tarafımızca da yakından takip edilmektedir.

Nintendo’nun global yapılanması ve ilgili regülasyonlara yaklaşımı doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılmakta olup, yetkili distribütör olarak süreçle ilgili iletişim ve takibimiz devam etmektedir.

Mevcut durumda, CD Media Türkiye garantisi altında satışı yapılan Nintendo konsollarının kullanımına, çevrimiçi hizmetlerine veya satın alınmış oyunlara ilişkin herhangi bir kısıtlama, kapatma ya da kullanım dışı kalma durumu söz konusu değildir. Satın almış olduğunuz Nintendo Switch 2 konsolunu ve dijital içeriklerinizi güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.

Olası mevzuat değişiklikleri veya resmi bir uygulama kararı olması halinde, tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması adına gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler tarafımızca yapılacaktır.

