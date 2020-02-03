ABD'de bir hacker, Nintendo sunucularına sızarak gizli belgelere erişmek ve çocuk istismarı videoları bulundurmak suçundan dolayı yargılanıyor. 21 yaşındaki hacker, Nintendo'ya 259 bin dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Amerika’nın Kaliforniya eyaletine bağlı Palmdale kentinde yaşayan bir adam, geçtiğimiz ocak ayında Nintendo sunucularını hedef alan bir hackerlık faaliyetinden suçlu bulunmuştu. 21 yaşındaki hacker, ayrıca çocuk istismarı içeren 1.000’den fazla resim ve videoya sahip olmaktan dolayı da yargılanacak.

Savcılar ve savunma avukatları, Ryan S. Hernandez’in üç yıl hapis cezasına çarptırılmasını öneriyor ancak dava henüz görülmedi. Hem Nintendo sistemlerine sızmaktan hem de çocuk istismarı içeren görüntülerden yargılanacak olan adam, bu noktada yalnızca siber saldırı suçlaması için 5 yıla kadar hapis ve çocuk istismarı suçlaması için de 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Hacker, Nintendo'nun gelecek planlarını ele geçirdi:

ABD Adalet Bakanlığı internet sitesine göre Hernandez, bir Nintendo çalışanının kimlik bilgilerini çalmak için bir tür 'oltalama tekniği' kullandı. Bu sayede Nintendo’nun sunucularına erişmeyi başaran adam; şirketin gelecek konsolu, yaklaşan oyunları, geliştirici araçları ve daha fazlası hakkında çok sayıda bilgiyi ele geçirdi.

2017 yılında Hernandez ile iletişime geçen FBI, daha fazla hack girişiminde bulunmaması konusunda onu uyarmıştı. Bu uyarının üstüne Hernandez de bunu yapmaya devam etmeyeceğine ve bu davranışına devam ederse sonuçlarına katlanacağına dair söz vermişti. Nitekim FBI tarafından yapılan uyarıları dikkate almayan adam, 2018 ve 2019 yılları boyunca kötü niyetli faaliyetlerine devam etti.

FBI ajanları, Haziran 2019’da Hernandez’in evini aradı ve çok sayıda elektronik cihaz ile bilgisayar topladı. Ele geçirilen bilgisayarların sürücülerinde 'binlerce gizli Nintendo dosyası' ve '1.000’den fazla çocuk istismarı videosu' yer alıyordu.

Şu anda bilgisayar korsanlığı ve istismar için en fazla 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan Hernandez, şirkete verdiği zarar için Nintendo’ya 259.323 dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Mahkemenin Hernandez için nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.