YouTube Premium Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zam oranı %60'a kadar çıkıyor.

Dünyanın en büyük video platformu konumunda bulunan YouTube’un sunduğu Premium aylık abonelik sistemi kullanıcıların en sevdiği aboneliklerden biriydi. Tamamen reklamsız video izleme, YouTube Music, arka planda oynatma ve çok daha fazla özelliğe erişmenize imkân tanıyordu.

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YouTube Premium’un Türkiye fiyatlarının uzun süredir artmadığını görmüştük. Maalesef o gün geldi. Dev platform, birkaç gün önce ABD’de yapılan zammın ardından Türkiye’deki YouTube Premium fiyatlarına da ciddi bir zam yaptı. Gelin zammın ardından oluşan fiyatlara bakalım.

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YouTube Premium'a gelen zammın ardından oluşan yeni fiyatlar

Paket Eski Fiyatı Yeni Fiyatı Bireysel 79,99 TL 119,99 TL Aile 159,99 TL 239,99 TL Öğrenci 52,99 TL 79,99 TL Lite 49,99 TL 79,99 TL

YouTube Premium tarafından yapılan zamlara baktığımızda Bireysel, Aile ve Öğrenci aboneliklerinin üçüne de %50'lik büyük bir zam yapıldığını görüyoruz. Daha ucuz bir abonelik olarak karşımıza çıkan Lite aboneliğinin fiyatı ise %60 oranında artırılmış. Yeni fiyatlar, şu anda faaliyete geçmiş durumda.