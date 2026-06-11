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YouTube Premium Türkiye Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

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YouTube Premium Türkiye fiyatlarına zam geldi. Zam oranı %60'a kadar çıkıyor.

YouTube Premium Türkiye Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük video platformu konumunda bulunan YouTube’un sunduğu Premium aylık abonelik sistemi kullanıcıların en sevdiği aboneliklerden biriydi. Tamamen reklamsız video izleme, YouTube Music, arka planda oynatma ve çok daha fazla özelliğe erişmenize imkân tanıyordu.

YouTube Premium’un Türkiye fiyatlarının uzun süredir artmadığını görmüştük. Maalesef o gün geldi. Dev platform, birkaç gün önce ABD’de yapılan zammın ardından Türkiye’deki YouTube Premium fiyatlarına da ciddi bir zam yaptı. Gelin zammın ardından oluşan fiyatlara bakalım.

İçerikten Görseller

YouTube Premium Türkiye Fiyatlarına Büyük Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
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YouTube Premium'a gelen zammın ardından oluşan yeni fiyatlar

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Paket Eski Fiyatı Yeni Fiyatı
Bireysel 79,99 TL 119,99 TL
Aile 159,99 TL 239,99 TL
Öğrenci 52,99 TL 79,99 TL
Lite 49,99 TL 79,99 TL

YouTube Premium tarafından yapılan zamlara baktığımızda Bireysel, Aile ve Öğrenci aboneliklerinin üçüne de %50'lik büyük bir zam yapıldığını görüyoruz. Daha ucuz bir abonelik olarak karşımıza çıkan Lite aboneliğinin fiyatı ise %60 oranında artırılmış. Yeni fiyatlar, şu anda faaliyete geçmiş durumda.

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