Nintendo, beyaz bir Switch OLED konsolu ve Super Mario Bros. Wonder içeren yeni OLED paketini duyurdu.

Nintendo, Switch 2 ile ilgili söylentilerin sürdüğü bu dönemde yeni bir Switch OLED paketi duyurdu. Avrupa'daki belirli perakendecilerde ve My Nintendo Store'da satışa sunuldu.

Yeni Nintendo Switch OLED paketi, beyaz bir Switch OLED konsolu, önceden yüklenmiş bir dijital Super Mario Bros. Wonder oyunu ve 12 aylık Nintendo Switch Online üyeliği içeriyor.

Sızdırılan görüntülerle Switch 2 hakkında beklentiler artıyor

Super Mario Bros. Wonder, geçtiğimiz yıl Nintendo Switch platformunda satışa sunuldu. Nintendo, yeni taşınabilir konsolunu henüz resmi olarak tanıtmadı, fakat Switch 2'nin çıkış tarihine dair bir duyurunun 2024 yılı sonuna kadar yapılması bekleniyor. Ayrıca, konsolun 2025 yılında tanıtılması planlanıyor.

Geçtiğimiz ay ise Switch 2'nin tasarımına dair sızdırılan 12 görüntü, oyuncuların dikkatini çekti. Görseller yeni modelin daha kalın bir yapıya sahip olacağını ve OLED'e benzer şekilde daha büyük bir ekran ile geliştirilmiş bir ayaklık sunacağını ortaya koyuyor.

Yeni paketinin fiyatı ise 309,99 euro fiyatla satışa sunuluyor. Ayrı ayrı satın alındığında ise 67 euro tasarruf sağlanabiliyor.