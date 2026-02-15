Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Telefon kılıflarında fırsatlar! Protein Ocean'da özel indirimler!

Souls Sevenlerin Yeni Gözdesi Nioh 3'ün Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Souls sevenlerin ilk iki oyununu da büyük keyifle oynadığı Nioh serisinin en yeni oyunu Nioh 3'e dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Souls-like türünün en başarılı temsilcilerinden biri olan ve samuray mitolojisini "masocore" dinamikleriyle harmanlayan Nioh serisi, ikinci oyunun ardından büyük bir sessizliğe gömülmüştü. Team Ninja'nın Wo Long: Fallen Dynasty ve Rise of the Ronin gibi farklı projelere yönelmesiyle birlikte, hayranların aklındaki "Nioh 3 gelecek mi?" sorusu soruluyordu.

Beklenen an geldi ve Nioh 3 piyasaya sürüldü. Eğer siz de katananızı kınından çıkarmaya hazırsanız, Nioh 3'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Nioh 3 fragmanı

Nioh 3 konusu

2

Nioh 3, serinin zaman çizelgesini genişleterek oyuncuları yine Japonya'nın çalkantılı dönemlerine götürüyor ancak bu kez anlatı çok daha katmanlı. Hikâye, Tokugawa Takechiyo (tarihte bilinen adıyla Ieyasu'nun gençliği) etrafında şekilleniyor. Kardeşinin başlattığı karanlık bir komployu engellemek için yola çıkan Takechiyo, sadece insan düşmanlarla değil, "Crucible" (Pota) adı verilen ve Yokai'lerin dünyamıza akın etmesini sağlayan karanlık bir boyutla da yüzleşmek zorunda.

Hikâye sadece Sengoku dönemiyle sınırlı kalmıyor, Heian dönemi gibi farklı zaman dilimlerine ve Kyoto'nun antik bölgelerine de uzanıyor. Oyuncular, tarihin akışını değiştirmeye çalışan doğaüstü güçlere karşı savaşırken, Japon mitolojisinin en korkunç yaratıklarıyla (ve bazı tanıdık tarihi figürlerle) yüzleşiyor.

Nioh 3 nasıl bir oyun?

3

Nioh 3, özünde hâlâ bir aksiyon RPG ve souls-like olsa da serinin formülünde devrimsel değişiklikler barındırıyor:

  • Açık Alan Yapısı: Önceki oyunların görev bazlı, kapalı harita sistemi yerini çok daha geniş, keşfedilebilir "Açık Alan" bölgelerine bırakmış durumda. Elden Ring kadar devasa ve kesintisiz bir açık dünya olmasa da bölgeler birbirine çok daha organik bağlı ve keşif hissiyatı çok daha güçlü.
  • İkili Savaş Disiplini: Oyuncular artık Samuray ve Ninja olmak üzere iki temel dövüş stili arasında anlık geçiş yapabiliyor.
  • Çok Oyunculu Mod: En fazla 3 oyuncuya kadar desteklenen co-op modu ile zorlu boss savaşları arkadaşlarınızla birlikte yapılabiliyor.

Nioh 3 çıkış tarihi

4

Nioh 3, küresel çapta 6 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürüldü.

Oyun şu an itibarıyla erişilebilir durumda ve ilk incelemelerden oldukça yüksek puanlar aldı.

Nioh 3 hangi platformlarda var?

5

  • PC
  • PlayStation 5

Nioh 3 fiyatı ne kadar?

6

Platform Fiyat
Steam (PC) 58.29$
PlayStation Store (PS5) 3.449 TL

Nioh 3 sistem gereksinimleri

7

Minimum Önerilen
Performans Hedefi 1080P 30FPS 1080P 60FPS
İşlemci Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 5600X
Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
RAM 16 GB 16 GB
Depolama 125 GB kullanılabilir alan 125 GB kullanılabilir alan
İşletim Sistemi Windows® 11 Windows® 11
Oyunlar

