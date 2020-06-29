Elektrikli otomobil sektörüne hızlı bir giriş yapmayı planlayan Nissan'ın yeni aracı Ariya'nın çıkış tarihi açıklandı. Şirketin yeni aracı hakkında çok fazla detay bulunmasa da oldukça etkileyici bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Otomotiv endüstrisinde elektrikli otomobillerin pazar payı artmaya devam ediyor. Birçok otomobil üreticisi, bir bir elektrikli otomobillerini tanıtırken Japon otomotiv devi Nissan da geçtiğimiz hafta bir video yayınlamıştı. Yeni elektrikli SUV'sini videoyla ortaya çıkaran şirket, aracın önümüzdeki ay çıkacağını duyurmuştu. Şimdi de aracın çıkış tarihi Automotive News Europe tarafından doğrulandı.

Nissan CEO'su Makoto Uchida, pazartesi yapılan yıllık hissedar konferansında Ariya'nın 15 Temmuz'da çıkacağını belirtti. Araç hakkındaki detaylar henüz açıklanmamış olsa da paylaşılan tanıtım videosundan aracın dış tasarımının konsepte yakın olacağı açıkça görülüyor. Ayrıca nisan ayında görülen patent çizimleri, bunun bir diğer kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Gelin Nissan Ariya'ya daha yakından bakalım.

Nissan Ariya, ilk etapta Japonya'da satışa çıkacak:

Nissan Ariya'nın, Leaf'in SUV crossover'ı olduğu söylense de bunun doğru olmadığını belirtebiliriz. Ariya'nın en dikkat çekici özellikleri arasında, e-4ORCE dört tekerlekten çekişli güç aktarım mekanizması ve otomobil üreticisinin ProPilot 2.0 otomatik sürüş sistemi bulunuyor. Geçen yıl Japon otomotiv pazarına damga vuran bu özellikler, Nissan'ın yeni canavarında da yerini almış durumda.

Üremi Japonya'da yapılacak araç; ABD, Çin ve Avrupa pazarına girmeden önce yine Japonya'da satışa sunulacak. Nissan'ın planları arasında bulunan 8 elektrikli araçtan biri olan Ariya, Tesla Model Y'nin en güçlü rakibi olarak gözüküyor. Önümüzdeki 18 ay içerisinde dağıtımına başlanacak aracın 300 millik (482 km) bir menzile sahip olacağı bilinenler arasında.

Ariya hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı olsa da yakın zamanda daha çok detayın ortaya çıkması bekleniyor. Aracın en merak edilen özelliklerinden biri olan fiyatının, vergiler hariç 40.000 dolar civarında olacağını söyleyebiliriz.