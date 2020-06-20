Son Derece Nadir Nissan GT-R 50'nin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Oldukça nadir otomobillerden biri olan Nissan GT-R, ItalDesign tarafından daha güçlü hâle getirildi. Araç, İtalya'da bulunan bir pistte görüntülendi. Oldukça etkileyici olan görüntülere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Filmlerde, dizilerde ve oyunlarda bulunan bazı arabalar vardır ki, adeta efsane hâline gelir. Sokak yarışı filmlerinden ve Gran Turismo oyunlarından aşina olduğumuz Nissan GT-R da bu efsanevi araçlardan biri. Aracı daha önce bahsettiğimiz bu film ya da oyunlarda gördüyseniz, neler yapabileceğini az çok biliyorsunuz demektir. ItalDesign tarafından yeniden yapılandırılan son derece nadir GT-R 50, ise aracın kapasitesini bir üst noktaya taşıyor.

Başlı başına bir efsane olan GT-R, ItalDesign'ın dokunuşuyla bambaşka bir yapıya bürünüyor. GT-R'nin kendine has yapısının İtalyan tasarımıyla birleştiği GT-R 50, kameraların karşısına çıktı. İtalya'da bulunan Tazio Nuvolari pistinde görüntülenen bu özel model, görenleri kendine hayran bıraktırmayı başardı. Gelin lafı daha fazla uzatmadan o görüntülere bir göz atalım.

Nissan GT-R 50 By ItalDesign'ın görenleri hayrete düşüren görüntüleri:

GT-R 50'den biraz bahsetmek gerekirse, bu araç GT-R Nismo'dan bile daha güçlü durumda bulunuyor. Nissan GT-R 50 bu gücünü; turbo kompresörlere, daha büyük yakıt enjektörlerine, daha iyi soğutmaya ve diğer birçok küçük detaya borçlu. Tüm bu özellikleri bünyesinde barındıran canavar, 710 beygir gücü sunuyor.

Bu kadar güçlü bir araçtan çıkan sesi tahmin etmek çok zor olmasa gerek. İşte tam bu noktada ekstra yüksek çıkan bu seslerle baş etmek amacıyla şanzımanın, aksın ve ona bağlı olan diferansiyelin yükseltilmesi gerekiyordu. Tüm bu işlerin altından başarıyla kalkan ItalDesign, Brembo frenlerini ve Bilstein DampTronic I sönümleme sistemini de araca eklemeyi unutmamış.

GT-R'nin geleceği şu anlık belirsiz olsa da sadece 50 adet üretilecek bu eşsiz modelin oldukça iyi bir başlangıç olduğu öne sürülüyor. Nissan bu modelden yola çıkarak ortaya yeni bir araç koyarsa bunun birçok otomobil tutkunu tarafından hayranlıkla karşılanacağını belirtmekte fayda var.