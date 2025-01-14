Nissan, bir süredir üzerinde çalıştığı elektrikli GT-R projesini nihayet tamamladı. Markanın ikonik otomobili, yüksek performanslı bir çift elektrik motoruyla donatıldı. İşte projeyle ilgili detaylar...

Japon otomobil devi Nissan, çok özel bir projeye imza attı. Şirket, birkaç yıldır üzerinde çalıştığı elektrikli GT-R projesini nihayet tamamladı. Markanın ikonik GT-R R32 modeli, orijinal tasarım dilini korumaya devam ederken yüksek performanslı elektrik motorlarına da kavuşmuş oldu.

1989 yılında tanıtılan GT-R R32, 300 beygirden fazla güç üreten özel bir motora sahipti. Bu ruhu korumak isteyen Nissan, elektrik projesinde 218 beygir gücü ve 340 Nm tork üreten bir çift motor kullandı. Ayrıca GT-R R32'nin 5 ileri vitesli manuel şanzımanını taklit etmesi için bir sistem oluşturuldu. Bu arada; bataryalar nedeniyle elektrikli versiyonun orijinal versiyondan 370 kilogram daha ağır olduğunu belirtelim.

Karşınızda elektrikli Nissan GT-R R32

Projedeki en dikkat çeken hususlardan bir tanesi, aracın tasarımına dokunulmamış olması. Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere elektrik motorlu Nissan GT-R R32, 1989 yılındaki tasarımını çok büyük oranda koruyor. Dış tasarımda dikkat çeken değişimlerden bir tanesi, proje kapsamında 16 inç jantlar yerine 18 inç jantlar kullanılmış olması.

Nissan tarafından yapılan açıklamaya göre elektrikli GT-R R32 projesinde iç tasarıma da dokunulmadı. Şirket sadece daha yüksek çözünürlüklü göstergeler kullanmayı tercih etti.

Merak edenler için hemen söyleyelim, elektrikli Nissan GT-R R32, seri üretime geçmeyecek. Ayrıca bu otomobil için dönüştürme kitleri de satılmayacak. Nissan, bu otomobili kendi müzesinde sergileyecek.

Nissan GT-R'ın hikâyesini merak edenleri şöyle alalım: