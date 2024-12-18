Nissan’ın ikonik GT-R Serisi’nde dünden bugüne neler değişmiş? Aracın tasarımı ve özellikleri neymiş, ne hâle gelmiş?

Her otomobil severin gönlünde yer tutan, aklına kazınmış bir model muhakkak vardır. Kimisi BMW E60 der, kimisi Supra… Ama bu cevaplar arasında 'GT-R' Serisi'ni duyacağımıza da pek şüphe yok.

Nissan’ın ilk olarak 1969'da tanıttığı GT-R Serisi, tam 5 farklı jenerasyon gördü. Hepsinin de kendine has, ayrı özellikleri vardı. Gelin ilkiyle başlayalım.

İlk jenerasyon: Skyline GT-R

"Hakosuka" takma adıyla da bilinen ilk GT-R, 160 beygirlik 2.0 motora sahipti. 1969-1970 arasında üretilen bu modelin 1970-1972 arasında da coupe versiyonu geliştirildi.

İlk GTR’dan tam 16 yıl sonra geliştirilen: Skyline GT-R (R32)

1989’da üretimine başlanan GT-R (R32), 2.6 litrelik 6 silindirli çift turbo motor ile geliyordu ve bu motor 276 beygir güç üretiyordu. "Godzilla" takma adıyla da hatırladığımız R32, 1994’e kadar üretildi.

Dört çeker ve dört tekerlekten yönlendirme sistemleri gibi o dönem için oldukça yenilikçi bir teknoloji de bu arabada kullanılmıştı.

R32'nin geliştirilmiş versiyonu: GT-R (R33)

1995’de tanıtılan GT-R (R32), aslında doğrudan selefi R32'nin geliştirilmiş bir versiyonuydu. 1998’e kadar üretimde kalan bu model, 2.6 litrelik ve 276 beygirlik bir motorla geliyordu.

R32’den farklı olarak en dikkat çeken özelliği, daha iyi dönüş ve hızlanma dengesi sağlayan aktif diferansiyele sahip olmasıydı.

Bu sayfayı kaydırırken merakla beklediğinize emin olduğumuz o model: GT-R (R34)

Aslında ''Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz'' diyerek de özetlenebilecek bir model ancak biz yine de bahsedelim. 1999’da piyasaya sürülen R34’ün üretimi 2002’ye kadar sürdü.

2.6 litrelik motoru, 320 beygir gücündeydi. 11.500 adet üretilen GT-R (R34), özellikle Hızlı ve Öfkeli Serisi sonrası ününe ün katıp ikonikleşmiş bir model olarak otomotiv tarihine adını yazdırdı.

Sevenin de, nefret edenin de çok olduğu o model: GT-R (R35)

Nissan, ilk defa GT-R Serisi’ne ait bir otomobilde Skyline adını kullanmadı ve bu arabayı sadece GT-R olarak hatırladık. 3.8 litrelik V6 motora sahip R35’in ilk üretimleri 480 beygir güç üretiyordu, daha sonra bu 600’e kadar yükseldi. Bu noktada hatırlatalım, çeşitli modifikasyon çalışmaları ile tüm GT-R modellerinde çok daha fazla beygir gücü alınabiliyordu.

Nissan, 2007’de üretimine başlanan R35 için 17 yılında ardından 'Final Edition' modelinin üretileceğini ve R35'in sonlandırılacağını duyurdu.

Peki yukarıdaki modeller arasından sizin favoriniz hangisi?

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz: