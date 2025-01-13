2024 yılında en çok satan otomobiller belli oldu. Peki bu otomobillerin fiyatları, Ocak 2024'ten Ocak 2025'e kadar olan süreçte nasıl değişti?

2024 yılı, sıfır otomobil pazarı için oldukça hareketli geçti. Piyasanın durgun olduğu düşünülüyor olmasına rağmen 2024 yılında, toplam satışlarda yeni bir rekor kırıldı. 2024 yılı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek sıfır otomobil satışının gerçekleştirildiği yıl olarak kayıtlara geçti.

Peki Türkiye'de en çok satan otomobillerin fiyatları, 1 yılda nasıl değişti? Bu içeriğimizde, 2024'te Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin Ocak 2024 ila Ocak 2025 dönemi arasındaki fiyatları kıyaslayacağız. Hazırsanız başlayalım.

2024'te en çok satan modeller hangileri?

Marka-Model Satış Adedi Fiat Egea Sedan 58.983 Renault Clio 50.891 Renault Megane 40.077 Toyota Corolla 31.610 Togg T10X 30.093 Fiat Egea Cross 25.958 Chery Tiggo 8 Pro 22.875 Hyundai i20 21.645 Chery Tiggo 7 Pro 21.272 Nissan Qashqai 19.132

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Türkiye'de en çok satan otomobil, 2024 yılında bir kez daha Fiat Egea oldu. Böylelikle Egea, 9 yıldır Türkiye'nin en çok satan otomobili konumunda. Şimdi gelin bu otomobillerin fiyatlarının Ocak 2024 ila Ocak 2025 döneminde nasıl değiştiğine bakalım.

Türkiye'de en çok satan otomobillerin fiyatları 1 yılda nasıl değişti?

Marka-Model Ocak 2024 fiyatı Ocak 2025 fiyatı Fiat Egea Sedan 834.900 TL 929.900 TL Renault Clio 857.000 TL 1.078.000 TL Renault Megane* 1.051.900 TL 1.599.900 TL Toyota Corolla* 1.039.500 TL 1.463.000 TL Togg T10X 1.432.600 TL 1.432.600 TL Fiat Egea Cross 917.900 TL 1.014.900 TL Chery Tiggo 8 Pro 1.493.000 TL 1.955.000 TL Hyundai i20 799.743 TL 984.000 TL Chery Tiggo 7 Pro 1.198.100 TL 1.700.000 TL Nissan Qashqai 1.633.100 TL 1.999.900 TL

*: Sadece 2025 model olarak satışı gerçekleştirilmektedir.

Yukarıdaki tabloda, Türkiye'de en çok satan arabaların fiyatlarının nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Gelin şimdi de bu fiyat değişimlerinin yüzdelik dilimlerine bakalım.

Marka-Model Ocak 2024-2025 değişim yüzdesi Fiat Egea Sedan Yüzde 11,38 Renault Clio Yüzde 25,79 Renault Megane Yüzde 52,10 Toyota Corolla Yüzde 40,74 Togg T10X Yüzde 0 Fiat Egea Cross Yüzde 10,57 Chery Tiggo 8 Pro Yüzde 30,94 Hyundai i20 Yüzde 23 Chery Tiggo 7 Pro Yüzde 41,89 Nissan Qashqai Yüzde 22,46

Yukarıdaki tabloya göre 2024-2025 döneminin zam şampiyonu, yüzde 52,10'luk zam ile Renault Megane. Yıl boyunca fiyatı değişmeyen tek otomobil ise Togg T10X olarak kayıtlara geçmiş oldu.