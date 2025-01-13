Türkiye'de En Çok Satılan Otomobillerin Fiyatları 1 Ocak 2024'ten 1 Ocak 2025'e Nasıl Değişti?

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2024 yılında en çok satan otomobiller belli oldu. Peki bu otomobillerin fiyatları, Ocak 2024'ten Ocak 2025'e kadar olan süreçte nasıl değişti?

2024 yılı, sıfır otomobil pazarı için oldukça hareketli geçti. Piyasanın durgun olduğu düşünülüyor olmasına rağmen 2024 yılında, toplam satışlarda yeni bir rekor kırıldı. 2024 yılı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek sıfır otomobil satışının gerçekleştirildiği yıl olarak kayıtlara geçti.

Peki Türkiye'de en çok satan otomobillerin fiyatları, 1 yılda nasıl değişti? Bu içeriğimizde, 2024'te Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerin Ocak 2024 ila Ocak 2025 dönemi arasındaki fiyatları kıyaslayacağız. Hazırsanız başlayalım.

2024'te en çok satan modeller hangileri?

Türkiye'de en çok satan otomobillerin fiyatı 1 yılda nasıl değişti?

Marka-Model Satış Adedi
Fiat Egea Sedan 58.983
Renault Clio 50.891
Renault Megane 40.077
Toyota Corolla 31.610
Togg T10X 30.093
Fiat Egea Cross 25.958
Chery Tiggo 8 Pro 22.875
Hyundai i20 21.645
Chery Tiggo 7 Pro 21.272
Nissan Qashqai 19.132

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Türkiye'de en çok satan otomobil, 2024 yılında bir kez daha Fiat Egea oldu. Böylelikle Egea, 9 yıldır Türkiye'nin en çok satan otomobili konumunda. Şimdi gelin bu otomobillerin fiyatlarının Ocak 2024 ila Ocak 2025 döneminde nasıl değiştiğine bakalım.
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Türkiye'de en çok satan otomobillerin fiyatları 1 yılda nasıl değişti?

Türkiye'de en çok satan arabalar

Marka-Model Ocak 2024 fiyatı Ocak 2025 fiyatı
Fiat Egea Sedan 834.900 TL 929.900 TL
Renault Clio 857.000 TL 1.078.000 TL
Renault Megane* 1.051.900 TL 1.599.900 TL
Toyota Corolla* 1.039.500 TL 1.463.000 TL
Togg T10X 1.432.600 TL 1.432.600 TL
Fiat Egea Cross 917.900 TL 1.014.900 TL
Chery Tiggo 8 Pro 1.493.000 TL 1.955.000 TL
Hyundai i20 799.743 TL 984.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro 1.198.100 TL 1.700.000 TL
Nissan Qashqai 1.633.100 TL 1.999.900 TL

*: Sadece 2025 model olarak satışı gerçekleştirilmektedir.
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Yukarıdaki tabloda, Türkiye'de en çok satan arabaların fiyatlarının nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Gelin şimdi de bu fiyat değişimlerinin yüzdelik dilimlerine bakalım.

Marka-Model Ocak 2024-2025 değişim yüzdesi
Fiat Egea Sedan Yüzde 11,38
Renault Clio Yüzde 25,79
Renault Megane Yüzde 52,10
Toyota Corolla Yüzde 40,74
Togg T10X Yüzde 0
Fiat Egea Cross Yüzde 10,57
Chery Tiggo 8 Pro Yüzde 30,94
Hyundai i20 Yüzde 23
Chery Tiggo 7 Pro Yüzde 41,89
Nissan Qashqai Yüzde 22,46

Yukarıdaki tabloya göre 2024-2025 döneminin zam şampiyonu, yüzde 52,10'luk zam ile Renault Megane. Yıl boyunca fiyatı değişmeyen tek otomobil ise Togg T10X olarak kayıtlara geçmiş oldu.

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