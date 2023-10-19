Nissan, eşine az rastlanır bir tasarıma sahip olan elektrikli SUV konsepti Hyper Punk'ı tanıttı. İçerik üreticiler için tasarlanan otomobil, önümüzdeki günlerde Fortnite'a eklenecek.

Japon otomobil devi Nissan, bugün düzenlediği bir etkinlikte konsept SUV modeli "Hyper Punk"ı duyurdu. Alıştığımızın dışında bir tasarıma sahip olan bu otomobil, Nissan'a göre içerik üreticiler için tasarlandı. Bir gün seri üretime geçip geçmeyeceği bilinmeyen otomobil, önümüzdeki günlerde popüler hayatta kalma oyunu Fortnite'a da eklenecek.

Nissan Hyper Punk, gerçekten de çok ilginç bir otomobil. Bu bağlamda; aracın tasarımında bol bol keskin hatlar görüyoruz. Şirket, bu tasarım dilini kâğıt katlama sanatı origamiden esinlenerek oluşturdu. Bu keskin hatlar, aracın pek çok noktasındaki şerit LED aydınlatmalarla donatıldı. Aracın 23 inç jantlarında bile aydınlatma görüyoruz. Alışılmışın dışına çıkmayı seven okurlarımız, Nissan Hyper Punk'ın piyasaya sürülmesini isteyecektir.

Karşınızda Nissan Hyper Punk

Nissan'ın konsept SUV'u, arka kısımda da en az ön kısım kadar gösterişli. Hatta arka kısımda eşsiz bir yapı olduğunu bile söyleyebiliriz. Aydınlatmaların tasarımı, Nissan ibaresi ve diğer tasarım detayları, pek çok kişiyi kendine hayran bırakacak gibi görünüyor. Araçta kanat kapılar tercih edildiğini de söyleyelim.

Nissan Hyper Punk, iç kısmında da benzersiz bir hava sunuyor. Tek bir butona bile sahip olmayan konsept otomobilin tüm kontrolü, direksiyon üzerinden gerçekleştiriliyor. Dış kısımda gördüğümüz origami esintisi, iç kısımda çok daha fazla hissediliyor.

Nissan'ın konsept otomobili, elektrik motoruna sahip. Ancak şirket, teknik özelliklerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bunun nedeni, bu konsept otomobilin seri üretim olasılığının çok düşük olması. Ancak gelecekte neler yaşanacağını elbette bilemeyiz. Belki de birkaç yıl sonra, Nissan Hyper Punk'ın gerçek bir otomobil hâline dönüştüğüne tanıklık ederiz.

Nissan, Hyper Punk'ı önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Japan Mobility Show etkinliklerinde fiziksel olarak tanıtacak. Araç, lansmana paralel olarak da Fortnite'a eklenecek. Oyunseverler, Nissan'ın ultra fütüristik otomobilini oyun içerisinde deneyimleme imkânı yakalamış olacaklar.