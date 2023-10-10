Nissan, elektrikli konsept otomobili Hyper Adventure'ı duyurdu. Ultra fütürist bir tasarıma sahip olan otomobil, doğa tutkunları için özel olarak dizayn edildi.

Japon otomobil şirketi Nissan, yaklaşmakta olan "Japan Mobility Show" etkinlikleri için tasarladığı konsept otomobili Hyper Adventure'ı duyurdu. Aşırı fütürist bir tasarıma sahip olan crossover, Nissan'ın gelecek vizyonunu anlamamızı sağlıyor. Gelin hep birlikte Nissan Hyper Adventure'a yakından bakalım.

Nissan Hyper Adventure, alıştığımız crossover araçlara göre benzersiz olan, 5 kapılı bir yapıya sahip. Yolcular, geleneksel olarak dizayn edilen ön yan kapıları kullanarak veya kelebek tasarımının benimsendiği arka kapılardan araca binebiliyorlar. Yine kelebek tasarımın benimsendiği bagaj kapağı açıldığında, yolcuların konforlu bir şekilde inip binmelerini sağlayan özel bir merdiven tasarımı görüyoruz. Nissan'ın böyle bir tasarım tercih etmesinin nedeni, Hyper Adventure'ın doğa yolcukları için düşünülerek üretilmiş olması.

Karşınızda Nissan Hyper Adventure

Nissan Hyper Adventure, tamamen LED aydınlatmalarla donatılan bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Etkileyici bir tasarıma sahip olan otomobil, zorlu koşullarla başa çıkabilecek şekilde dizayn edildi. Bu bağlamda; aracın ön ve arka tamponları ile lastiklerinde "krampon" kullanıldı. Araç, bu özellik sayesinde karlı yollara sıkı bir şekilde tutunacak ve yolda kalmayacak.

Aracın dış tasarımında gördüğümüz fütürist yaklaşım, iç tasarımda da kendini gösteriyor. Aracın ön konsolunda, boydan boya uzanan ekranı görüyoruz. Bu ekran hem bilgi-eğlence hem de araçla ilgili teknik veriler için kullanılıyor. Ambiyans aydınlatma, panoramik cam tavan ve sportif koltuklar da araca eğlenceli bir hava katmış durumda. Koltuk demişken, aracın ikinci sıra koltuklarının 180 derece döndüğünü, yolcuların bu sayede arka kapıdan inebildiklerini söyleyelim.

Nissan'ın konsept aşamadaki crossover modeli, elektrikli yapıya sahip. Nissan, aracın elektrik motoruna ilişkin bilgi vermedi ancak benzini yakarak bataryayı şarj eden e-4ORCE teknolojisi, Hyper Adventure'da bulunacak. Bu arada; aracın bataryasının tersine enerji imkânı sunacak. Yani kampa giderken yanınızda götürdüğünüz elektrikli aletleri, Nissan'ın konsept crossover'ı ile kullanabileceksiniz.

Nissan Hyper Adventure'ın konsept olduğunu unutmamak gerek. Yani bu otomobilin bir gün piyasaya sürülüp sürülmeyeceği şimdilik belli değil. Nissan, önümüzdeki günlerde başlayacak Japan Mobility Show etkinliklerinde bu konsept araçla ilgili daha fazla bilgi verecek.