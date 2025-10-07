Nissan Juke Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Nissan Juke, ikonik sarı rengi ve cesur dış tasarımıyla dikkat çekerken, tamamen yenilenen iç mekanıyla teknoloji ve konforu bir araya getiriyor. 12.3 inçlik dijital ekranları, gelişmiş güvenlik donanımları ve sportif sürüş dinamikleriyle öne çıkan model, B-SUV segmentinde iddialı bir konumda. Peki, Nissan Juke alınır mı?

B-SUV segmentinin en ikonik ve cesur tasarımlarından birine sahip olan Nissan Juke, yenilenen yüzüyle çok sevildi. Sıra dışı çizgilerini korurken, modern teknolojiler ve premium dokunuşlarla kendini güncelleyen Juke, şehirli ve dinamik bir kullanıcı kitlesini hedefliyor.

Nissan Juke, özellikle iç mekânda yaptığı teknolojik atılımla öne çıkıyor. Artık daha büyük ve yetenekli ekranlar, yüksek kaliteli malzemeler ve gelişmiş sürüş destek sistemleri sunarak sadece bir tasarım ikonu olmakla kalmıyor, aynı zamanda konforlu ve güvenli bir yol arkadaşı olmayı vadediyor. Peki Nissan Juke alınır mı? İşte Nissan Juke hakkında bilmeniz gereken her şey.

Nissan Juke dış tasarımı:

Nissan Juke, kendine has coupe-crossover formunu koruyarak markanın modern tasarım dilini yansıtıyor. Ön yüzde bulunan Nissan V-Motion ızgara ve keskin hatlı LED farlar, araca agresif ve dinamik bir karakter kazandırıyor. Özellikle yeni eklenen "İkonik Sarı" renk seçeneği, Juke'un cesur kimliğini ve enerjisini mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor.

Aracın sportif duruşu, donanım seviyesine göre 19 inçe kadar çıkan alaşım jantlarla destekleniyor. N-Sport gibi özel versiyonlarda ise siyah renkli dış detaylar ve özel logolar, Juke'un sıra dışı karakterini daha da pekiştiriyor. 8 farklı tek renk ve 6 farklı çift renk seçeneği sayesinde kullanıcılar, kendi tarzlarını otomobile yansıtma özgürlüğüne sahip oluyor.

Yeni Nissan Juke iç tasarımı:

2025 Nissan Juke, dışı kadar iddialı bir iç mekânla sürücüsünü karşılıyor. Tamamen yenilenen kokpitte sürücüye dönük tasarlanan 12.3 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve yine 12.3 inç boyutundaki tamamen dijital gösterge paneli, teknolojik bir atmosfer yaratıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ise akıllı telefon entegrasyonunu kusursuz hâle getiriyor.

İç mekânda kullanılan Alcantara kaplamalar, sarı veya beyaz dikiş detayları ve ambiyans aydınlatması, premium bir his uyandırıyor. Monoform sportif tasarımlı ön koltuklar, sürücüyü ve yolcuyu sararak dinamik sürüşlerde bile konfor sunuyor. 422 litre olan bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1.305 litreye kadar genişleyerek Juke'un pratik yönünü de ortaya koyuyor.

Nissan Juke donanım seçenekleri:

Nissan Juke, Türkiye'de Tekna, Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium olmak üzere zengin donanım seçenekleriyle sunuluyor. Giriş seviyesi olan Tekna paketinde bile 12.3 inç dokunmatik ekran, geri görüş kamerası, akıllı çarpışma önleme ve şerit takip asistanı gibi önemli özellikler standart olarak yer alıyor.

Platinum: Bu seviyede 12.3 inç dijital gösterge paneli, kablosuz şarj, otomatik klima ve anahtarsız giriş gibi konfor odaklı donanımlar ekleniyor.

Bu seviyede 12.3 inç dijital gösterge paneli, kablosuz şarj, otomatik klima ve anahtarsız giriş gibi konfor odaklı donanımlar ekleniyor. N-Design ve N-Sport: Bu versiyonlar tasarıma odaklanıyor. 19 inç özel tasarım jantlar, Alcantara iç döşemeler ve N-Sport'a özel ikonik sarı detaylar ile Juke'un en sportif ve dikkat çekici hallerini sunuyorlar.

Bu versiyonlar tasarıma odaklanıyor. 19 inç özel tasarım jantlar, Alcantara iç döşemeler ve N-Sport'a özel ikonik sarı detaylar ile Juke'un en sportif ve dikkat çekici hallerini sunuyorlar. Platinum Premium: En üst donanım seviyesi olan Platinum Premium'da ise ProPILOT Asistanı, Akıllı Çevre Görüş Sistemi (360 derece kamera), ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon ile 10 hoparlörlü BOSE Premium Ses Sistemi gibi ayrıcalıklar bulunuyor.

Nissan Juke sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Nissan Juke, gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılarak güvenliği ön planda tutuyor. En üst donanımda sunulan ProPILOT Asistanı, akıllı hız sabitleme sistemi ile akıllı şerit takip asistanını birleştirerek özellikle otoyol sürüşlerinde sürücüye büyük kolaylık sağlıyor ve daha kararlı bir yolculuğa destek oluyor.

Aracın güvenlik donanımları arasında yayaları ve diğer araçları algılayarak olası çarpışmaları önlemek için sesli uyarı veren ve gerekirse otomatik fren yapan Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi de bulunuyor. Ayrıca, Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi, şerit değiştirirken tehlike anında sizi uyararak şeridinizde kalmanıza yardımcı olurken 4 kameralı Akıllı Çevre Görüş Sistemi ise park manevralarını kuş bakışı bir görünümle son derece kolay hâle getiriyor.

Nissan Juke performansı:

Nissan Juke'un kaputunun altında 1.0 litrelik DIG-T turbo benzinli motor görev yapıyor. Bu motor, 115 PS güç ve 200 Nm tork üreterek şehir içi ve şehir dışı kullanımlarda yeterli bir performans sunuyor. Motorun tepkisel yapısı, Juke'un dinamik sürüş karakterini destekliyor ve keyifli bir deneyim vadediyor.

Güç, tekerleklere 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) veya 6 ileri manuel şanzıman aracılığıyla aktarılıyor. DCT şanzıman, vites kulakçıklarıyla manuel kontrole de olanak tanırken, geleneksel otomatiklere kıyasla daha heyecan verici bir sürüş sunduğu belirtiliyor. Sürücüler, ECO, STANDART ve SPORT modları arasından seçim yaparak sürüş karakterini kendi tercihlerine göre ayarlayabiliyor. Aracın birleşik yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 5,8 ile 6,1 litre arasında değişiyor.

Nissan Juke fiyatları (Ekim 2025):

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Manuel 1.549.900 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Otomatik 1.814.500 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum, Otomatik 1.893.200 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Design, Otomatik 2.123.900 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Sport, Otomatik 2.123.900 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 2.196.100 TL

Nissan Juke avantajları:

Benzersiz Tasarım: Cesur ve ikonik çizgileri, yeni renk seçenekleri ve sportif N-Sport donanımıyla segmentindeki en dikkat çekici modellerden biri olmaya devam ediyor.

Cesur ve ikonik çizgileri, yeni renk seçenekleri ve sportif N-Sport donanımıyla segmentindeki en dikkat çekici modellerden biri olmaya devam ediyor. Modern ve Teknolojik Kabin: Çift 12.3 inçlik ekran düzeni, kablosuz bağlantı özellikleri ve premium Alcantara döşemeler, sınıfının standartlarını yükseltiyor.

Çift 12.3 inçlik ekran düzeni, kablosuz bağlantı özellikleri ve premium Alcantara döşemeler, sınıfının standartlarını yükseltiyor. Gelişmiş Güvenlik Donanımları: ProPILOT Asistanı, 360 derece kamera ve Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi gibi üst düzey teknolojiler sunuyor.

ProPILOT Asistanı, 360 derece kamera ve Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi gibi üst düzey teknolojiler sunuyor. Kullanışlılık: 422 litrelik bagaj hacmi ve katlanabilir arka koltukları sayesinde günlük kullanım ve küçük aileler için yeterli pratikliği sağlıyor.

Nissan Juke dezavantajları:

Tek Motor Seçeneği: Sunulan tek 1.0 litrelik motor, performans beklentisi daha yüksek olan veya dizel/hibrit alternatifi arayan kullanıcılar için yetersiz kalabilir.

Sunulan tek 1.0 litrelik motor, performans beklentisi daha yüksek olan veya dizel/hibrit alternatifi arayan kullanıcılar için yetersiz kalabilir. Üst Donanımlara Özel Kalan Özellikler: ProPILOT Asistanı ve BOSE ses sistemi gibi en cezbedici teknolojik donanımlar yalnızca en pahalı versiyon olan Platinum Premium'da mevcut.

ProPILOT Asistanı ve BOSE ses sistemi gibi en cezbedici teknolojik donanımlar yalnızca en pahalı versiyon olan Platinum Premium'da mevcut. Arka Yaşam Alanı: Coupe formundaki tavan çizgisi, arka koltuklarda uzun boylu yolcular için baş mesafesini bir miktar kısıtlayabilir.

Nissan Juke alınır mı?

Nissan Juke; tasarımıyla fark yaratmak, teknolojiyle iç içe olmak ve şehirde dinamik bir sürüş deneyimi yaşamak isteyenler için kesinlikle dikkate değer bir model. Özellikle yenilenen modern kokpiti, zengin standart donanımları ve sınıfında öne çıkan güvenlik özellikleriyle B-SUV segmentine güçlü bir soluk getiriyor.

Elbette, tek motor seçeneği ve en iyi özelliklerin en üst pakette sunulması gibi noktalar birer dezavantaj olarak görülebilir. Ancak Juke, sunduğu karakter, stil ve teknoloji paketiyle bu eksiklikleri büyük ölçüde telafi ediyor. Eğer önceliğiniz sıra dışı bir tasarım ve modern bir kabin ise Nissan Juke sizin için mantıklı ve alınabilir bir tercih olacaktır.

Nissan Juke ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu otomobili satın almayı değerlendirir misiniz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…