Nissan, ProPilot 2.1 sistemi ile sürücülere sağa geçme uyarısı yaparak trafikteki sol şerit ihlallerini azaltmayı hedefliyor.

Nissan, sürücü destek sistemleriyle trafikte sıkça karşılaşılan sol şerit ihlallerine çözüm getirmeyi amaçlıyor. Yeni ProPilot 2.1 sistemi sürücülere sollama sırasında sağa geçmeleri için uyarıda bulunarak güvenli bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Günlük trafik akışında boş olan sol şeridi kullanmak bazı kişiler için neredeyse bir alışkanlık haline geldi. Ancak bu durum hem yüksek hızda seyahat edenler hem de minimum hız sınırının altında kalan araçlar için büyük bir sorun oluşturuyor.

Şerit uyarısıyla güvenli sürüş deneyimi

Nissan, ProPilot 2.1 ile bu duruma bir son verebilmeyi amaçlıyor. Sistem devredeyken bir araç solladığında sağa geçmesi gerektiğine dair uyarılar alınacak. Bu basit ama etkili özellik sürücülerin dikkatinin dağılması durumunda bile güvenli bir şekilde sağ şeride yönelmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

ProPilot 2.1, yavaş yavaş Amerika'daki Nissan ve Infiniti modellerinde kullanılmaya başlanıyor. İlk olarak 2024 model Rogue’da yer alacak olan bu teknoloji, otoyolun belirli kesimlerinde eller serbest sürüş imkânı da sunuyor. Nissan, bu yenilikle trafikteki güvenliği artırmayı hedefliyor.