Nissan, ikonik R35 GT-R modelinin üretimine son verdiğini açıkladı. Düzenlemeler nedeniyle bu karar alındı.

Nissan, ikonik R35 GT-R modelinin üretimine son vermek zorunda kaldığını duyurdu. Şirket, R35 GT-R'i 17 yıl daha piyasada tutmayı istiyor olsa da yeni düzenlemeler buna engel oldu.

Nissan'ın küresel ürün müdürü Pierre Loing, GT-R'nin Avrupa'da yeni gürültü düzenlemeleri nedeniyle emekli olduğunu belirtti. 2021’de Avrupa pazarından çekilen araç, daha önce Avustralya'da da daha sıkı güvenlik standartlarını karşılayamadığı için piyasadan kaldırılmıştı. GT-R'nin üretimi 2025'te sona erecek, ancak Nissan, bu boşluğu dolduracak bir yeni model sunmayı planlamıyor.

2025'te GT-R üretimi sona eriyor, Nissan ne yapacak?

GT-R’nin üretiminin 2025’te sona ereceğini hatırlatan Loing, Nissan’ın Japonya’daki Tochigi fabrikasında bu boşluğu dolduracak başka bir modelin olmadığını vurguladı. Geçen yıl tanıtılan Hyper Force konsepti, gelecekte tamamen elektrikli bir R36 modelinin ihtimallerini gündeme getirse de, Nissan’ın geçmişteki uzun geliştirme süreçleri göz önüne alındığında, bu modelin piyasaya çıkması 2030'u bulabilir.

Ayrıca Nissan’ın üçüncü bir spor otomobil üzerinde çalışmalara başladığını duyuran global ürün stratejisi başkan yardımcısı Ivan Espinosa, Silvia’nın yeniden doğuşu için henüz üretim onayı verilmediğini belirtti.

Sıkı düzenlemeler nedeniyle otomotiv endüstrisinde önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu yıl Avrupa'da Toyota GR86, Subaru BRZ, Porsche Boxster ve Cayman gibi birçok performans aracı düzenlemeler nedeniyle emekli oldu.