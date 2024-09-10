Nissan Fransa, yeni Qashqai modeline içinde sürücü varken bungee jumping yaptırdı. Bu çılgın deneyde araç, 65 metreden aşağıya atılarak dünya rekoru kırdı.

Otomobil devleri, araçlarının reklamını çok ilginç şekillerde yapabiliyorlar. Aklınıza gelmeyecek bir deney yapan Nissan da bunlardan biri. Şirketin Fransa’daki ayağı, yeni Qashqai modeline bungee jumping yaptırdı. Evet, yanlış okumadınız.

Şirket, Qashqai e-Power modeline ip bağlayarak onu 65 metre yükseklikten aşağı attı. Üstelik bunu, içinde bir kişi varken gerçekleştirdi. Deney başarılı olurken şirket, “en yüksek araba bungee jump’ı” unvanıyla dünya rekoru da kırdı. Bunun için en az 65 metre gerekiyordu. Deneyde de araç ve içindeki kişi bu yükseklikten aşağıya atıldı.

Nissan Qashqai'nin bungee jumping yaptığı anlar

Yukarıdan Nissan Qashqai e-Power’ın bungee jumping yaptığı anları görebiliyorsunuz. Araç, 8 adet sağlam iplerle platforma sabitlenmiş. Sürücü koltuğunda ise bir yarış sürücüsü ve dublör olan Laurent Lesko oturuyor.

Qashqai, fırlatıldıktan sonra aşağıya doğru düşüyor ve onu platforma sabitleyen ipin uzunluğuna ulaştığında duruyor. Neyse ki bu tehlikeli deneyde bir kaza ortaya çıkmamış.

Qashqai’nin yerleştirildiği kafesli platform, 45 derecelik açıda ağırlığına dayanabilecek şekilde inşa edilmiş. Deneyin planlaması 1 ay civarında sürmüş. Araçtan ağırlığı azaltmak için sürücü koltuğu ve ekran dışında her şey kaldırılmış. Yani sadece Lesko’nun oturduğu bölüm var. Her şey tamamlandıktan sonra da atlayış 12 Ağustos günü gerçekleştirilmiş.

Nissan daha önce Qashqai için reklamlarında reklamlarında sörf, kaykay gibi temaları kullanmıştı. Ancak bu arabaya bungee jumping yaptırmak hiç kimsenin aklına gelmezdi. Şirketin Pazarlama Direktörü Jerome Biguet, bu çılgın deneyi “Nissan’ın sevdiği türden çılgınca bir meydan okuma” ifadeleriyle nitelendirdi.