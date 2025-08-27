Nissan, tarihindeki en ikonik otomobillerinden olan R35 GT-R üretimini sonlandırdı. Şirket, banttan inen son R35 şerefine bir tören düzenledi. Yaklaşık 20 yıldır aramızda olan otomobil, bugüne dek 48 bin adet üretilmişti...

Uzun zamandır yaşadığı maddi zorluklarla gündem olan Japon otomobil devi Nissan'dan önemli bir hamle geldi. Şirket, sosyal medyada yaptığı açıklama ile kendisi için tarihi bir günün geride kaldığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre Nissan'ın ikonik otomobillerinden R35 GT-R, son kez banttan indi. Firma, Nissan GT-R üretimini resmen sonlandırmış durumda.

Nissan R35 GT-R, markanın 20 yıl kadar ürettiği oldukça özel bir modeldi. Hatta diğer tüm GT-R modellerinden daha fazla hayatta kalan R35, bugüne dek tam 48 bin adet üretilmişti. Nissan, R35 GT-R'ın bir gün geri dönebileceğini söylüyor ancak şairin de söylediği gibi "Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi, kırdın bir kere..."

İşte banttan inen son Nissan R35 GT-R

Üretilen son R35 GT-R, geceyarısı moru olarak çevirebileceğimiz "Midnight Purple" rengine sahipti. Ayrıca bu otomobil, R35'in "T-Spec" versiyonuydu. Bu versiyon, R35 GT-R modellerinin ortasında yer alıyordu. Yani standart versiyondan çok daha yüksek performanslıydı ancak R35 GT-R'ın NISMO isimli pist versiyonu kadar üst düzey değildi. Üretilen son R35 GT-R'da 565 beygir güç üreten çift turbolu V6 motor bulunduğunu da belirtelim.

Nissan R35 GT-R üretiminin sonlanmasına ilişkin anlatabileceklerimiz bu kadar. Konuyla ilgili yorumlarınızı büyük bir merakla bekliyor olacağız...