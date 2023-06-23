Nissan, haziran ayında üçüncü kez zam yaptığı sıfır araba fiyatlarını açıkladı. En ucuz model olan Juke bile 1 milyon TL'ye yaklaştı...
Tüm otomobilleri ithal olan Nissan, haziran ayının üçüncü zammını yaptı. Son zamlardan sonra Qashqai, mayıs ayından bu yana 200 bin TL'nin üzerinde değerlenmiş oldu. Kur yükselişi devam ederse, markalar da zamlarına devam etmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor...
Peki Nissan otomobillerin fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, Nissan'ın Haziran 2023 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Nissan'dan alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
Nissan araba fiyatları - Haziran 2023
|Model
|12 Haziran Başlangıç Fiyatı
|20 Haziran Başlangıç Fiyatı
|Qashqai
|1.149.200 TL
|1.197.000 TL
|Juke
|899.600 TL
|936.500 TL
|X-Trail
|1.811.900 TL
|1.886.600 TL
Nissan mayıs ayı fiyatları şöyleydi:
|Model
|Mayıs Başlangıç Fiyatı
|Qashqai
|974.400 TL
|Juke
|807.600 TL
|X-Trail
|1.634.700 TL
Qashqai fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Tekna, Manuel
|1.197.000 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Tekna, Otomatik
|1.255.400 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Designpack, Otomatik
|1.460.400 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Skypack, Otomatik
|1.503.000 TL
|1.3 DIG-T 158PS 4x4, Benzinli
|Skypack, Otomatik
|1.574.800 TL
|1.3 DIG-T 158PS, Benzinli
|Platinum Premium, Otomatik
|1.737.200 TL
|1.3 DIG-T 158PS 4x4, Benzinli
|Platinum Premium, Otomatik
|1.809.000 TL
|e-POWER, Elektrikli
|Designpack, Otomatik
|1.733.400 TL
|e-POWER, Elektrikli
|Skypack, Otomatik
|1.776.000 TL
|e-POWER, Elektrikli
|Platinum Premium, Otomatik
|2.010.200 TL
Qashqai opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Siyah/Gri Tavan
|13.500 TL
|Tekna, Designpack, Skypack, Platinum Premium
Juke fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|Tekna, Manuel
|936.500 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|Tekna, Otomatik
|1.076.800 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|Platinum, Otomatik
|1.179.200 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|Platinum Perso, Otomatik
|1.214.600 TL
|1.0 DIG-T 115PS, Benzinli
|Platinum Premium, Otomatik
|1.316.100 TL
Juke opsiyon fiyatları - Haziran 2023
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Türkiye Navigasyonu
|11.300 TL
|Platinum, Platinum Perso
X-Trail fiyatları - Haziran 2023
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 DIG-T 163PS
|Skypack, Otomatik
|1.886.600 TL
|1.5 DIG-T 163PS
|Platinum Premium, Otomatik
|2.107.900 TL
|e-4ORCE, Elektrikli
|Skypack, Otomatik
|2.407.800 TL
|e-4ORCE, Elektrikli
|Platinum Premium, Otomatik
|2.629.100 TL
|e-4ORCE, Elektrikli
|Platinum Premium (7 koltuk), Otomatik
|2.666.500 TL