Nissan, haziran ayında üçüncü kez zam yaptığı sıfır araba fiyatlarını açıkladı. En ucuz model olan Juke bile 1 milyon TL'ye yaklaştı...

Tüm otomobilleri ithal olan Nissan, haziran ayının üçüncü zammını yaptı. Son zamlardan sonra Qashqai, mayıs ayından bu yana 200 bin TL'nin üzerinde değerlenmiş oldu. Kur yükselişi devam ederse, markalar da zamlarına devam etmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor...

Peki Nissan otomobillerin fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, Nissan'ın Haziran 2023 sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Nissan'dan alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Nissan araba fiyatları - Haziran 2023

Model 12 Haziran Başlangıç Fiyatı 20 Haziran Başlangıç Fiyatı Qashqai 1.149.200 TL 1.197.000 TL Juke 899.600 TL 936.500 TL X-Trail 1.811.900 TL 1.886.600 TL

Nissan mayıs ayı fiyatları şöyleydi:

Model Mayıs Başlangıç Fiyatı Qashqai 974.400 TL Juke 807.600 TL X-Trail 1.634.700 TL

Qashqai fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Tekna, Manuel 1.197.000 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Tekna, Otomatik 1.255.400 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Designpack, Otomatik 1.460.400 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Skypack, Otomatik 1.503.000 TL 1.3 DIG-T 158PS 4x4, Benzinli Skypack, Otomatik 1.574.800 TL 1.3 DIG-T 158PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 1.737.200 TL 1.3 DIG-T 158PS 4x4, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 1.809.000 TL e-POWER, Elektrikli Designpack, Otomatik 1.733.400 TL e-POWER, Elektrikli Skypack, Otomatik 1.776.000 TL e-POWER, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 2.010.200 TL

Qashqai opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Siyah/Gri Tavan 13.500 TL Tekna, Designpack, Skypack, Platinum Premium

Juke fiyatları - Haziran 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Tekna, Manuel 936.500 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Tekna, Otomatik 1.076.800 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum, Otomatik 1.179.200 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum Perso, Otomatik 1.214.600 TL 1.0 DIG-T 115PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 1.316.100 TL

Juke opsiyon fiyatları - Haziran 2023

Opsiyon türü Fiyat Paket Türkiye Navigasyonu 11.300 TL Platinum, Platinum Perso

X-Trail fiyatları - Haziran 2023