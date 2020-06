No Man’s Sky'a Çapraz Platform Desteği Geliyor

Hello Games tarafından geliştirilen aksiyon macera tarzı video oyunu No Man’s Sky, çapraz platform desteği alıyor. Oyun, yarından itibaren PlayStation 4, Xbox One ve PC arasında platform engeline takılmayarak oynanabilecek.

Popüler uzay temalı video oyunu No Man’s Sky'ın geliştiricisi Hello Games, sevilen oyuna çapraz platform desteği getiriyor. Artık PlayStation 4, Xbox One ve PC oyuncuları, oyunu birlikte keşfedebilecekler. No Man’s Sky’a yarın Windows 10 son sürümünün yanı sıra Xbox Game Pass ve PC İçin Game Pass sürümü de ekleniyor. Üç büyük platformdan birbirine bağlamak için bekleyenlerin, yeni ve büyük bir oyuncu trafiğine neden olacağı düşünülüyor. Oyuncu topluluğu, bir aileye dönüşüyor: 11 Haziran tarihinden itibaren tüm platformlardaki No Man’s Sky oyuncuları grup oluşturabilecek ve birlikte görev alabilecekler. Rastgele çok oyunculu etkileşimli alanların tüm platformlardan oyuncuları çekeceği düşünülüyor. Oyuncular, bir simgeyle başkalarını kendi platformlarına tanımlayabilecekler. Resmi internet sitesindeki güncelleme notlarına göre bu duruma özel olarak PS4 sesli sohbet özelliği yeniden etkinleştirildi. No Man’s Sky tüm platformlarda büyük bir topluluğu sahip ancak yarın bu topluluklar büyük bir oyun ailesi hâline gelecek. Hello Games tarafından geliştirilen ve 2016 yılında yayınlanan uzay oyunu No Man’s Sky’ın geliştirici ekibinin başındaki isim Sean Murray, oyunun 2020’de yeni güncellemeler alacağını duyurmuştu. İlk çıktığında yetersiz görüldüğü için eleştiri yağmuruna tutulan No Man’s Sky, aradan geçen 4 yılda aldığı güncellemelerle oyuncuların beğenisini kazandı. Oyun, 2020’de de sağlam güncellemeler aldı ve almaya da devam edecek gibi duruyor. İçerik güncellemeleriyle de dikkat çekmişti: 2020 yılında 4 önemli içerik güncellemesi alan No Man’s Sky, Murray’nin açıklamasına göre önümüzdeki süreçte de güncelleme almaya devam edecek. Synthesis, ByteBeat, Living Ship ve Eco Mechs güncellemelerini alan oyun, bu güncellemelerle birlikte oyuncuları fazlasıyla memnun etti. İLGİLİ HABER Electronic Arts’ın İlk Çapraz Platform Destekli Oyunu Belli Oldu No Man’s Sky için Synthesis güncellemesinin, bundan sonraki içerikleri daha hızlı yayınlamaları için bir başlangıç olduğunu belirten Murray, 4 güncellemenin de oyuna kattığı şeylerden mutlu olduklarını açıkladı.

Kaynak : https://kotaku.com/no-mans-sky-gets-crossplay-between-playstation-4-xbox-1843979124

