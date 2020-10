Sinema dünyasında her ne kadar başrol kavramı önemli bir yere sahip olsa da bazı filmler, barındırdıkları birçok ünlü oyuncu ile bu başrol kavramını geride bırakabiliyor. Bu içeriğimizide, her oyuncunun eşit derecede öneme sahip olduğu, en iyi ansambl kadrolu filmlere yakından bir göz atıyoruz.

Sinema, birçok farklı yapıyı ve oluşumu içinde barındırabilen oldukça geniş bir sanat dalı olarak nitelendiriliyor. Sürekli değişken yapıda olan sinema, bizlere birçok farklı yapıda filmi sunuyor ve her defasında ilgimizi yüksek tutmayı hedefliyor. Hâl böyle olunca klasik tarzda bir veya iki başrolün filmi götürdüğü yapımların yanı sıra tüm oyuncuların başrolde yer aldığı filmler karşımıza çıkıyor.

Alışılagelmiş belirli yapının dışına çıkan bu filmler ise doğal olarak biz izleyicilere ilginç bir deneyim sunuyor. Sinema dünyasında bu tarz filmler ansambl oyuncu kadrolu filmler olarak adlandırılıyor. Bu içeriğimizde ansambl oyuncu kadrosu nedir? sorusuna ve tüm oyuncuların başrolde olduğu en iyi ansambl kadrolu filmlere yakından bakıyoruz.

Ansambl oyuncu kadrosu nedir?

Ansambl oyuncu kadrosu, bir filmin tek veya iki başrollü klasik yapıdan sıyrıldığı ve bu filmin birçok ünlü oyuncuyu eşit şekilde başrolde barındırdığına işaret eder. Süper kahraman filmleri veya dizileri, ansambl oyuncu kadrosunu kavramını örneklemek için birebirdir. Örneğin Avengers filmlerini düşündüğümüzde hepimizin aklına tek bir karakterden ziyade farklı karakterler, kötüler veya kahramanlar gelir.

Birçok yetenekli oyuncunun bir arada bulunduğu bu ansambl oyuncu kadrolu filmlerde, oyuncular hemen hemen her şeyin önüne geçerler. Bir izleyiciye sorduğunuz filmde yaşanan olaylardan ziyade, izleyicilerin aklına ilk olarak filmde oynayan ünlü isimler ve karakterler gelir.

Ansambl oyuncu kadrolu en iyi filmler:

Lord of the Rings Trilogy (Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi)

Pulp Fiction (Ucuz Roman)

Goodfellas (Sıkı Dostlar)

The Usual Suspects (Olağan Şüpheliler)

Avengers: Infinity War (Avengers: Sonsuzluk Savaşı)

Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri)

Heat (Büyük Hesaplaşma)

Gemide

The Hateful Eight

Ocean's Eleven

Neredesin Firuze?

Tropic Thunder (Tropik Fırtına)

I'm Not There (Beni Orada Arama)

Vizyon tarihi: 2007

Tür: Biyografi, Dram, Müzik

IMDb puanı: 6,9

Oyuncular: Christian Bale, Cate Blanchett, Heath Ledger, Kris Kristofferson, Ben Whishaw

2007 yapımı, ünlü Country ve Rock sanatçısı Bob Dylan’ın biyografisi olan I’m Not There, bu denli deneysel bir filmde birçok ünlü oyuncuyu bir araya getirmeyi başarıyor. Bob Dylan’ın hayatının belirli dönemlerine odaklanan bu filmde, sanatçının her bir dönemini farklı bir oyuncu canlandırıyor. Hatta Cate Blanchett, filmde girdiği hayatının son dönemlerindeki Bob Dylan rolüyle Oscar’a aday gösteriliyor.

Cate Blanchett dışında, Christian Bale ve Heath Ledger gibi ünlü isimler Bob Dylan’ın gençlik ve daha çok elektrik gitara geçmeden önceki akustik dönemlerini canlandırıyor. 6 farklı oyuncunun tek bir karakteri canlandırdığı bu deneysel film, tıpkı hayatın kendisi gibi kopukluklardan bir bütün yaratmayı başarıyor.

Tropic Thunder (Tropik Fırtına)

Vizyon tarihi: 2008

Tür: Aksiyon, Komedi, Savaş

IMDb puanı: 7,0

Oyuncular: Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., Jeff Khan, Brandon T. Jackson

Oldukça ilginç konusuyla dikkat geçen Tropic Thunder, hem komik hem de ciddi yönleri bulunan garip bir film. Filmde Ben Stiller, Jack Black ve Robert Downey Jr. gibi isimlerin bulunduğu bir aktör ekibi, yüksek bütçeli bir Vietnam Savaşı filmi çekmek için bir araya geliyor.

Film çekim sürecinin ve Vietnam Savaşı’nın yeniden yazımı olan Tropic Thunder, oyuncuların gerçekten oynadıkları asker karakterlerine bürünmek zorunda kalmaları ile birlikte oldukça karmaşık ve garip bir hâl alıyor. Çünkü gerçekçi olması için ormana bırakılan karakterler, filmin çekilip çekilmediğini bilemezler ve karşılarına çıkan gerçek olayları hâlâ film için yapılan şeyler olarak düşünürler.

Neredesin Firuze?

Vizyon tarihi: 2004

Tür: Komedi, Dram, Müzik

IMDb puanı: 7,3

Oyuncular: Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Özcan Deniz, Ragıp Savaş, Cem Özer, Ata Demirer

Türk sinemasının en iyi ansambl kadrolu filmlerinden olan Neredesin Firuze?; Ezel Akay yönetmenliğinde ve Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve birçok usta tiyatrocu ve oyuncunun eşliğinde bizleri 1990’ların Unkapanı’na götürüyor. Bizleri Unkapanı’na götürmekle kalmayıp temsil ettiği dönemin müzik sektörünün de içine sokan Neredesin Firuze?, müzik sektörünün hem acı hem de komik yanlarını biz izleyicilere aktarıyor.

Oyuncu kadrosu bakımından da Türk sinemasının en büyük ansambl kadrolu filmlerinden olan Neredesin Firuze?, hayallerin gerçeklerle karıştığı ve kurulan hayalleri hayatın gerçeklerinin nasıl yıktığını oldukça başarılı şekilde anlatan bir film.

Ocean's Eleven

Vizyon tarihi: 2001

Tür: Suç, Aksiyon

IMDb puanı: 7,7

Oyuncular: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Cheadle

Günümüzde soygun filmlerinin bu kadar popüler olmasında büyük rol oynayan Ocean’s Eleven 2001 yılında ilk vizyona girdiğinde, adeta yıldızlar geçidi gibi olan oyuncu kadrosuyla büyük ses getirmişti. Neredeyse dönemin tüm başarılı aktörlerinin rol aldığı Ocean’s Eleven, Danny Ocean (George Clooney) ve 10 ortağının tanınmış bir Las vegas kumarhanesini soyma girişimini anlatıyor.

Akıl oyunları ve aksiyonla dolu bu filmde, ekibinin her üyesinin oyunculukları ayrı ayrı öne çıkıyor ve adeta sinema dünyasına ansambl oyuncu kadrolu film nedir göstermiş oluyor. Las Vegas’ın ışıltılı dünyasını ve bu dünyayı ayakta tutan iç yüzünü de bizlere gösteren Ocean’s Eleven, gelmiş geçmiş en iyi soygun filmlerinden biri.

The Hateful Eight

Vizyon tarihi: 2015

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb puanı: 7,8

Oyuncular: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Walton Goggins

Konu Quentin Tarantino olunca, aklımıza gelen ilk şeylerden biri de hemen hemen her filminde oluşturduğu ansambl oyuncu kadrosu oluyor. Bu nedenle listemizde birden fazla Quentin Tarantino filmi bulunuyor, nitekim Tarantino ünlü oyuncuları bir araya getirmekte usta bir yönetmen.

2015 yılında çıkan Neo-western tadındaki The Hateful Eight; Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Michael Madsen ve daha birçok usta oyuncuyu tek bir odaya toplamayı başarıyor. Yapısı gereği 1957 yılının kült filmi 12 Angry Men’e oldukça benzeyen The Hateful Eight, kar fırtınasının ortasında kalan bir kelle avcısı ve tutsağının Wyoming dağlarının ortasında bir kabinde, birbirinden garip karakterler ile kısılı kalmasını anlatıyor.

Gemide

Vizyon tarihi: 1998

Tür: Suç, Dram

IMDb puanı: 8,0

Oyuncular: Erkan Can, Haldun Boysan, Güven Kıraç, Yıldıray Şahinler, Naci Tasdöğen

Ansambl oyuncu kadrosu kurup bu oyuncuları eşit şekilde oynatmanın ve göstermenin en iyi yöntemlerinden biri de filmin mekânlarını kısıtlamaktır. 12 Angry Men, Reservoir Dogs ve daha birçok ansambl kadrolu film bu küçük numarayı oyuncuları adeta izleyicinin gözüne sokmak için sıklıkla kullanır.

Serdar Akar’ın yönetmenliğini yaptığı Türk sinemasının kült filmlerinden olan Gemide filminde de aynı taktik kullanılıyor. Erkan Can, Haldun Boysan, Güven Kıraç ve birçok usta oyuncunun hemen hemen tek bir mekânda yaşadıklarını izlediğimiz Gemide, dönemin en iyi oyuncularının tüm yeteneklerini sergiledikleri bir film olarak karşımıza çıkıyor.

Heat (Büyük Hesaplaşma)

Vizyon tarihi: 1995

Tür: Suç, Dram

IMDb puanı: 8,2

Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Tom Sizemore, Natalie Portman, Diane Venora

Heat, çıktığı dönemde olağanüstü oyuncu kadrosuyla dillerden düşmeyen filmlerden bir tanesi. Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer ve daha birçok dönemin Oscar’lık en iyi oyuncularını bir araya toplayan Heat; profesyonel bir banka soygun ekibinin, istemeden yaptıkları bir hata sonucunda tüm organizasyonlarının dara düşüşünü işliyor.

Yaptıkları bu hatadan sonra polis dedektifi Vincent Hanna (Al Pacino) ve soyguncular arasında aksiyonu çok yüksek kovalamaca ve akıl oyunları başlıyor. Baştan sona oyunculukların üst düzeyde olduğu Heat, neredeyse 3 saat boyunca izleyicileri ekran başına hapsetmeyi başarıyor.

Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri)

Vizyon tarihi: 1992

Tür: Suç, Dram, Gerilim

IMDb puanı: 8,3

Oyuncular: Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi, Chris Penn

Listemizin bir diğer Quention Tarantino filmi olan Reservoir Dogs, yönetmenin ilk filmi olsa da Tarantino nasıldır bilinmez birçok ünlü ismi daha ilk filmden bir araya toplamayı başarıyor. Filmden önce California’da bir film kiralama dükkanında çalışan Tarantino, senaryosunu doğru ellere ulaştırmayı başarıyor ve ardından film için 1,5 milyon dolar para topluyor.

Filmde ise 8 kişilik bir soygun çetesinin elmas hırsızlığı yapmasını izliyoruz. Fakat işler yolunda gitmiyor ve ekip sonunda birbirine düşüyor. Tabii doğal olarak artık Tarantino’nun imzası olmuş olan ortalığın kan gölüne dönmesi, bu filmde de görülüyor. Her ne kadar Tarantino’nun bu filmi Stanley Kubrick’in The Killing filminden “çaldığı” iddia edilse de Reservoir Dogs, hâlâ böyle oyuncu kadrosuna sahip olabilen nadir ilk filmlerden biri.

Avengers: Infinity War (Avengers: Sonsuzluk Savaşı)

Vizyon tarihi: 2018

Tür: Fantastik, Macera, Aksiyon

IMDb puanı: 8,4

Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlet Johansson, Benedict Cumberbatch

Her ne kadar çok belli bir örnek olsa da ansambl oyuncu kadrolu filmlerden bahsedip, yakın dönemin en büyük ansambl oyuncu kadrolu filmlerini bizlere sunan Avengers serisinden bahsetmesek olmazdı. Özellikle Avengers: Infinity War filmini seçmemizin nedeni ise Thanos, Dr. Strange ve Black Panther dâhil birçok süper kahramanın bu filmde ekibe tam olarak dâhil olması.

Avengers: Infinity War gerçekten de baş döndüren bir oyuncu kadrosuna sahip, filmi izlerken bazen hangi karaktere bakacağınızı şaşırabiliyorsunuz. Son dönemlerin en geniş ve ünlü oyuncu kadrosuna sahip filmlerinden olan Avengers: Infinity War’da bulunan tüm oyuncular, ellerinden geleni yapıyor ve ortaya gerçekten üst düzey bir iş çıkarıyor.

The Usual Suspects (Olağan Şüpheliler)

Vizyon tarihi: 1995

Tür: Suç, Gizem, Gerilim

IMDb puanı: 8,5

Oyuncular: Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri, Benicio Del Toro, Stephen Baldwin

1995 yılında, o dönemde bulunan en iyi oyuncuların yarısını Heat kadrosuna dâhil ederken, geriye kalan diğer yarıyı ise The Usual Suspects filminde izliyoruz. Oscar’da En İyi Özgün Senaryo ödülünü de evine götüren The Usual Suspects, Kayzer Soze isimli efsanevi bir suçlunun dağınık hikâyesini anlatıyor. Tabii parçaları birleştirmek de seyirciye kalıyor.

Akıl oyunlarının ön planda olduğu ve filmin sonuna kadar kimin kim olduğu belli olmayan The Usual Suspects, gerçekten zihin kaslarımızı çalıştırdığımız ve tahmin etsek bile sürekli kendi tahminlerimiz hakkında tereddüte düştüğümüz bir film olarak karşımıza çıkıyor.

Goodfellas (Sıkı Dostlar)

Vizyon tarihi: 1990

Tür: Biyografi, Suç, Dram

IMDb puanı: 8,7

Oyuncular: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Paul Sorvino, Lorraine Bracco

Adeta bir İtalyan buluşması olan Goodfellas, dönemin en başarılı İtalyan-Amerikan oyuncularını bir araya toplamayı başarıyor. Tabii ki yönetmen Martin Scorsese olunca bu buluşma bir nebze daha kolay gerçekleşiyor. Mafya filmlerinin vazgeçilmez isimleri, Goodfellas’ta bir araya gelerek gerçekten de ‘Sıkı Dostlar’mışcasına doğal ve olağanüstü bir oyunculuk çıkartıyorlar.

BAFTA Ödüllerinde En İyi Film ödülünü alan ve Oscar’da 6 farklı dalda aday gösterilen Goodfellas, Nicholas Pileggi’nin Wiseguy isimli kitabından uyarlanmış ve Henry Hill isimli bir gangsterin gerçek hikâyesini anlatıyor. Filmde ise mafya dünyasının birçok tanınmış ismine yer veriliyor. Bu isimlerden biri de son dönemlerde özellikle YouTube’da oldukça popüler hâle gelen eski mafya kaptanı Michael Franzese oluyor.

Pulp Fiction (Ucuz Roman)

Vizyon tarihi: 1994

Tür: Suç, Dram

IMDb puanı: 8,9

Oyuncular: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Tim Roth

Listemizde bulunan son Quentin Tarantino filmi de efsane oyuncu kadrosuyla harikalar yaratan Pulp Fiction oluyor. Dönemin popüler oyuncularından oluşan bu ansambl kadro, sadece isimleri okurken bile biz izleyicileri heyecanlandırmayı başarıyor.

Pulp Fiction’ın konusuna geldiğimizde ise bu durum biraz karışık, hâliyle bu kadar çok ünlü ismin olduğu bir filmde tüm oyuncuları göstermek biraz zor olabiliyor. Bu nedenle Tarantiona birden çok olay örgüsünü aynı anda işliyor ve film ilerledikçe bu olay örgülerini tek tek birbirine bağlıyor. Bu ustaca taktik sayesinde hemen hemen her oyuncuyu eşit bir şekilde izleme fırsatı yakalayabiliyoruz ve tüm oyuncular başrolde oynamış oluyor.

Lord of the Rings Trilogy (Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi)

Vizyon tarihi: 2001 - 2003

Tür: Dram, Macera, Fantastik

IMDb puanı: 8,8 - 8,7 - 8,9

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom, Viggo Mortensen, Christopher Lee, Liv Tyler

En büyük ansambl oyuncu kadrolu filmler denildiğinde Avengers serisi ile birlikte ilk akla gelen film serilerinden biri de şüphesiz Lord of the Rings oluyor. Devasa oyuncu kadrosuyla göz dolduran Lord of the Rings serisi, anlattığı hikâye bakımından da asla ikinci plana düşmüyor. Doğal olarak bunda J.R.R Tolkien’in yarattığı efsanevi dünyanın büyük katkısı var.

Devasa ansambl oyuncu kadrosuyla önüne geçilmesi zor bir iş ortaya koyan seriye ise günümüzde en çok yaklaşabilen sinema serisi Avengers oluyor. Tabii ansambl oyuncu kadrosu konusunda dönem de büyük bir etkene sahip oluyor. Hâl böyle olunca Lord of the Rings ile Avengers gibi daha modern oyuncularla daha farklı dönemde çekilen filmleri ve serileri karşılaştırmak teknik açıdan zorlaşmış oluyor.

Ansambl oyuncu kadrosuna sahip en iyi filmlerden bazılarını listelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Doğal olarak sinema dünyasında tüm oyuncuların başrolde olduğu ansambl oyuncu kadrosuna sahip birçok iyi film bulunuyor. Fakat tüm filmleri ne yazık ki tek bir liste altında toplamamız imkânsız. Bu yüzden, içerisinde sürpriz birkaç film bulunan ve genel olarak popüler yapımları içeren bir liste sunmaya çalıştık. Sizler listede bulunan filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede bulunan filmlerden hangilerini izlediniz?