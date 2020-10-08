Nobel Ödüllü Fizikçi: Büyük Patlamadan Önce de Evren Vardı

2020 Nobel Fizik Ödülünün sahibi olan fizikçi ve matematikçi Dr. Roger Penrose, büyük patlamadan önce de bir evren olduğunu, bizim evrenimiz sona erdikten sonra da yeni bir evren var olacağını öne sürdü.

Pek çok görüşe göre büyük patlama, içinde bulunduğumuz evrenin başlangıç noktasıydı ve büyük patlamadan önce ne zaman ne de uzay bulunmuyordu. Ancak bazı bilim insanları bu görüşe karşı çıkıyor ve büyük patlamadan önce de ‘bir şeyler’ var olduğunu öne sürüyorlar.

The Telegraph tarafından aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz günlerde, kara delikler üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarıyla 2020 Nobel Fizik Ödülünün kazananlarından biri olduğu açıklanan Dr. Roger Penrose, evrenimizin ilk olmadığını, büyük patlamanın bir başlangıcı ifade etmediğini, büyük patlamadan önce de bir evren olduğunu ve bulunduğumuz evrenden sonra da başka bir evren olacağını ifade etti.

Oxford Üniversitesi'nden matematikçi ve fizikçi Dr. Penrose, söz konusu fikrine kanıt olarak Hawking Noktası olarak adlandırdığı, kendi evrenlerinden daha uzun yaşayan fakat şu anda kendi yaşam sürelerinin sonuna gelmiş olan büyük patlamanın öncesinden kalma radyasyon sızdıran kara delik kalıntılarını gösteriyor.

Dr. Penrose’a göre büyük patlama, bizim evrenimizin başlangıç noktası olsa da kesinlikle her şeyin başlangıcı değil. Gökyüzünde bulunan Hawking Nokta’ları ise evrenimizin, bizimkinden önceki evrenin bir uzak geleceği olduğunun kanıtı niteliğinde. Bugünlerde Dünya'nın belirli bir ömre sahip olduğunu söyleyerek yaşamı destekleyecek başka Dünya'lar arayan insanoğlu, milyarlarca yıl sonra yaşamı destekleyecek başka evrenler aramak durumunda kalabilir.