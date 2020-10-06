2020 Nobel Fizik Ödülü'nün Kazananları Açıklandı

2020 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Bu yılki Nobel Fizik Ödülü, üç ayrı bilim insanına gitti. Bilim insanları, kara delikler ve uzayı gözlemleme üzerine yaptıkları çalışmalar ile bu ödülü almaya hak kazandılar.

Bilim dünyasını en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Nobel Ödülleri, bu yıl da sahiplerini bulmaya başladı. Kara delikler üzerinde gerçekleştirdiği çalışma nedeniyle Roger Penrose ve Samanyolu’nun merkezindeki süper kütleli bir nesneyi keşfettikleri için Reinhard Genzel ile Andrea Ghez, 2020 Nobel Fizik Ödülü’nün sahibi oldu.

Nobel komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre Dr. Roger Penrose, ustalık gerektiren bazı matematiksel metotlar kullanarak kara deliklerin, Albert Einstein’ın genel görelilik teorisinin doğrudan bir sonucu olduğunu kanıtladı.

Dr. Reinhard Genzel ve Dr. Andrea Ghez ise galaksimizin merkezindeki Yay A* adlı bir bölgeyi inceleyen bir bilim ekibine liderlik ediyor. İki bilim insanı, yıldızlararası gaz ve tozun arasından Samanyolu’nun merkezini gözlemlemenin bir yolunu keşfederek Samanyolu’nun merkezindeki süper kütleli bir nesneyi keşfettiler ve 2020 Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldüler.

Henüz açıklanmayan Nobel ödüllerinden 2020 Nobel Kimya Ödülü yarın, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü perşembe günü, 2020 Nobel Barış Ödülü cuma günü, 2020 Nobel Ekonomi Bilimi ödülü ise gelecek hafta pazartesi günü sahiplerini bulacak.