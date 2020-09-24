Fotoğrafı Çekilen Kara Deliğin Hareketli Görseli Paylaşıldı

Geçtiğimiz yıl fotoğrafı paylaşılan M87 galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliğe ait eski verileri inceleyen bilim insanları, bu verilerden faydalanarak kara deliğin sekiz yıllık geçmişini ortaya çıkaran hareketli bir görüntü ortaya koydular.

23 Eylül'de The Astrophysical Journal adlı dergide yayınlanan çalışmada bilim insanları, geçtiğimiz yıl yayınlanan ve tarihin ilk kara delik fotoğrafı olan görüntüyü, düşük kare akışlı bir video haline getirmeyi başardılar. Paylaşılan ‘video’, kara deliğin etrafında bulunan maddesel girdabın statik olmadığını ve zaman içinde değişiklikler gösterdiğini ortaya koydu.

Bilmeyenler için; neredeyse bir gezegen büyüklüğündeki Olay Ufku Teleskobu (EHT) tarafından elde edilen verilerle oluşturulan görüntü; M87 galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliği, daha doğrusu kara deliğin çekim kuvvetine kapılarak etrafında dönmekte olan maddeleri gösteriyor.

Tarihin ilk kara delik fotoğrafı böyle görünüyordu

Bilim insanları, dün itibarıyla yayınlanan çalışmada kara deliğin hareketli bir görüntüsünü oluşturmak için söz konusu kara deliğe ait eski verileri, ilk kara delik fotoğrafının oluşturulmasında kullanılan matematiksel model ile birleştirdi. Elde edilen hareketli görüntü, kara deliğin etrafındaki maddesel alanın sekiz yıl içindeki değişimini gösteriyor.

Söz konusu hareketli görüntü -ilk kara delik fotoğrafının aksine- daha az veri ile oluşturulduğu için kısmen tahminlere dayanıyor olsa da bilim insanlarına kara deliklerin etrafındaki maddelerin davranışları hakkında bir fikir sunuyor. Harvard Üniversitesi'nden Maciek Wielgus konuyla ilgili olarak, ”Kara deliğin çekim kuvvetine kapılan madde akışı değişken olduğundan, etrafındaki halkanın zamanla sallandığını görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Paylaşılan makalede çalışma sırasında kullanılan tekniğin potansiyeli hakkında da konuşan Wielgus, yeni çalışmanın teknikler geliştikçe bilim insanlarının neler yapabileceğine dair bir fikir oluşturduğunu, birkaç yıl içinde görüntülerin gerçekten de bir video akıcılığına ulaşabileceğini ifade etti.

Süper kütleli kara deliğin hareketli görüntüsü