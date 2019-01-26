Giriş Seviyesi Nokia 1 Plus’ın Özellikleri Ortaya Çıktı

Nokia'nın giriş seviyesindeki telefonu Nokia 1 Plus'ın özellikleri sızdırıldı.

Nokia, Nokia 1 cihazıyla Android Go’yu satışa sunan ilk cihazlardan biriydi. Şimdiyse Finli akıllı telefon üreticisi Nokia 1 Plus ile seriyi tazelemek istiyor. İsim biraz ilginç olsa da cihazın özellikleri giriş seviyesindeki bir cihazdan bekleyeceğiniz şekilde. Nokia 1’ın üzerine eklemeler yaparak gelecek olan cihaz, kutudan Android Pie ile çıkacak.

Sızıntılara göre cihaz 480x960 çözünürlükle gelecek ancak şu an için telefonun ekran boyutu bilinmiyor. Mediatek’ten SoC kullanması beklenen cihazın 1 GB RAM’i bünyesinde barındırması da muhtemel.

Cihazın kamera özellikleri de gizemini koruyor ancak bağlantı özellikleri hakkında sağlam bilgiler mevcut. Çift nano SIM destekleyecek olan cihaz; GPS, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına da sahip olacak. Fiyat hakkında bir açıklama yapılmamış olsa da cihaz bir ay sonra çıkabileceği için tüm bu sorularımız kısa süre içerisinde cevaplanabilir.