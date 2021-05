Nokia, Yeni Tuşlu Telefonu 2720 V Flip'i Duyurdu

Nokia, özellikleriyle akıllı telefon olmaya çalışan ancak tasarımıyla 15 yıllık tuşlu telefonları aratmayan Nokia 2720 V Flip'i duyurdu. Telefon, gelişmiş bir akıllı telefon isteyenleri memnun etmeyecek olsa da "Alo desin yeter" diyenler için biçilmiş kaftan.

Akıllı telefon pazarında bir türlü popüler markalar arasına girmeyi başaramayan Nokia, "geleneksel" telefonlar konusundaki popülerliğini akıllı telefon piyasasına taşımaya çalışıyor gibi görünüyor. Bu kapsamda Nokia 2720 V Flip adında yeni bir telefon duyuran Fin marka, akıllı telefon ile geleneksel telefon arasında bir deneyim vadediyor.

Nokia 2720 V Flip'in tasarımına baktığımızda günümüzden 15 yıl önce hemen herkesin elinde bulunan, tuşlu ve kapaklı bir telefon ile karşılaşıyoruz. Ancak cihazın özelliklerini incelemeye başladığımızda en azından bu form faktöründen beklenmeyecek kadar gelişmiş özellikler sunduğunu söyleyebiliriz.

Nokia 2720 V Flip, KaiOS Store ile Play Store benzeri bir uygulama mağazası da sunuyor

Her şeyden önce; 2720 V Flip'te iki adet ekran bulunuyor. İçeride bulunan 2,8 inç büyüklüğündeki QVGA ekran, standart telefon kullanımına yararken; kapağın üzerinde bulunan 1,3 inç büyüklüğündeki ekran bir "always on display" işlevi görüyor ve saat, tarih gibi bilgilerin görüntülenmesine yarıyor.

Donanım özelliklerine baktığımızda tam da beklediğimiz gibi mütevazı özellikler ile karşılaşıyoruz. Qualcomm 205 işlemci (Snapdragon değil), 512 MB RAM ve 4 GB dahili depolama gibi Android'in ilk dönemlerini hatırlatan bir donanım ile gelen cihaz, buna rağmen 4G LTE bağlantı sunuyor ve WhatsApp, Facebook gibi uygulamaları destekleyen KaiOS ile çalışıyor.

Wi-Fi Hotspot özelliği ve sesli komutlar için Google Asistan desteği ile boyundan büyük bazı özellikler de sunan 2720 V Flip'in belki de en dikkat çeken ve akıllı telefonları kıskandıran özelliği, 1.500 mAh bataryasıyla 26 gün bekleme süresi sunabilen şarj ömrü. Nokia, söz konusu cihazı Verizon ortaklığında piyasaya sürdüğünden cihaz en azından şimdilik yalnızca ABD'de satışa sunulacak ve 80 dolar fiyat etiketine sahip olacak.