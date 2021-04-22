Nokia X20'nin Kutusundan Şarj Cihazı Çıkmayacak

Nokia'nın kısa bir süre önce duyurduğu "X20" isimli telefonuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Nokia'nın internet sitesinde yer alan bir ibareye göre bu cihazın kutusunda şarj cihazı olmayacak. Tepki çekmesi muhtemel karar, diğer şirketler gibi çevrenin korunmasına sığdırılıyor.

HMD Global bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nokia, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte 5G destekli yeni telefonu X20'yi tanıtmıştı. Telefon, Nokia markasını seven tüketicileri 5G ile buluşturması bakımından avantajlı bir yapıya sahipti. Ancak Nokia'nın internet sitesinde yer alan bir ibareye göre bu telefon, büyük bir eksikle gelecek. Görünen o ki Nokia da son dönemlerde furya haline getirilen kutudan şarj cihazı çıkmama meselesine dahil olmuş durumda.

X20'nin resmi listeleme sayfasında, bu telefonun satın alınması durumunda kutusunda şarj cihazı bulunmayacağı ifade ediliyor. Öte yandan telefon için yüzde 100 doğal ve çözünebilir maddeden tasarlanmış bir kılıf hazırlandığını belirten Nokia yetkilileri, böylelikle Nokia'nın ekolojik dengeyi koruması için önemli bir adım attıklarını ifade ediyorlar.

İşte Nokia'nın internet sitesinde yer alan o ibare

Bu konuyla ilgili olarak farklı görüşler mevcut olsa da bu uygulamayı başlatan her şirket, şarj cihazının kutudan çıkarılmasının esas nedeninin elektronik atıkları azaltmak, gezegenimizi daha yaşanabilir kılmak olduğunu söylüyorlar. Ancak tüketiciler cephesinde durum pek de öyle değil. Pek çok kişi, şarj cihazının kutudan çıkarılmasının esas nedeninin maliyeti düşürmek olduğunu savunuyor.

Nokia X20 ile ilgili birkaç bilgi vermek gerekirse; bu cihazın FHD+ çözünürlük sunan 6.67 inç büyüklüğünde ekranı, Snapdragon 480 5G işlemcisi, 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanı bulunuyor. 4.470 mAh batarya kapasitesi sunan telefonun fiyatı ise 415 dolar olarak açıklanmış durumda. İşte bu özelliklere sahip olan bir telefon, önümüzdeki ay itibarıyla 415 dolar karşılığında satın alınabilecek.