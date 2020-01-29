Nokia 400 4G, İlk 'Akılsız' Android Telefon Olabilir

HMD Global'in Nokia 400 4G adlı yeni akıllı telefonu, model adı ve teknik özellikleriyle ilk kez görüntülendi. Cihaz eski tip 'akılsız' tuşlu telefon tipinde olsa da sürpriz bir şekilde Android işletim sistemine sahip.

Android işletim sistemi ilk olarak standart tuşlu telefonlarda kullanılmak üzere tasarlandı, ancak ilk iPhone'un tanıtımıyla akıllı telefon endüstrisi dokunmatik ekranlara yöneldi. HMD Global ise nostaljik ama bir o kadar da modern bir ürün olarak Android işletim sistemiyle çalışan bir tuşlu telefon olan Nokia 400 4G ile karşımıza çıkabilir.

TA-1208 model numaralı yeni Nokia telefon, Wi-Fi Alliance web sitesinde keşfedildi. Telefon ilk olarak geçtiğimiz yıl ağustos ortaya çıkmıştı ancak ürün sayfası kısa süre önce daha fazla bilgi eklenerek güncellendi. Telefonun işletim sisteminin "GAFP" olduğu belirtiliyor. GAFP işletim sistemin ise Android işletim sisteminin tuşlu telefonlar için geliştirilen versiyonu olduğu düşünülüyor.

Nokia 400 4G, adından da anlaşılacağı üzere 4G bağlantı teknolojisini destekliyor. Ayrıca Bluetooth sertifikasına göre, Nokia 400 4G, Bluetooth 4.2 özelliğine sahip. Tuşlu telefonun ayrıca Unisoc işlemci tarafından desteklendiği ve SC234X Wi-Fi bileşenine sahip olduğu belirtiliyor. Telefon, Bureau of Indian Standards (BIS) resmi sitesinde de ortaya çıktı ve bu da, cihazın yakında Hindistan'da piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl Android destekli olduğu iddia edilen tuşlu bir telefona ait video ortaya çıkmıştı ve videodaki cihazın arayüzü Android'e çok benziyordu. Videonun tamamı, Vimeo ve YouTube'dan silinmiş olsa da, Google Asistan'ın tuşlu telefonda nasıl çalıştığını gösteren kısa videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Söz konusu cihazın Nokia 400 4G olarak MWC 2020'de karşımıza çıkma ihtimali oldukça yüksek.

Nokia'nın Android'li 'akılsız' telefonunu gösteren video