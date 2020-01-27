İddiaya Göre Nokia 9.2 PureView, MWC 2020'de Tanıtılacak

HMD tarafından satın alınan Nokia'nın yeni telefonları, iddiaya göre MWC 2020'de tanıtılacak. Söylentiler, Nokia 9.2 PureView modelinin yanı sıra yeni katlanabilir telefonun da bu etkinlikte beğeniye sunulacağı yönünde.

HMD Global hakkında çıkan haberlere göre şirket, yeni Nokia telefonlarını MWC 2020 dâhilinde tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni cihazların özelliklerine dair ayrıntılar henüz belli olmamakla birlikte yapılan bir haber, şirketin 24 Şubat’ta başlayacak olan etkinlikte amiral gemisi Nokia 9.2 PureView’ı teknoloji meraklılarına sunacağını iddia ediyor.

Ayrıca başka bir iddiaya göre markanın yeni katlanabilir akıllı telefonu şu anda geliştirme sürecinde. Bu cihazın da Nokia 9.2 PureView gibi 2021 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Katlanabilir telefonla ilgili bilgilere bu etkinlikte ulaşabilir miyiz bilmiyoruz. Gelin, şimdilik sadece haberimizin asıl konusu olan Nokia 9.2 PureView modeli hakkında bildiklerimizi inceleyelim.

İddialar telefonla ilgili neler söylüyor?

İddiaya göre Nokia 9.2 PureView, MWC 2020 dâhilinde teknoloji dünyasının beğenisine sunulacak. Yine iddiaya göre bu cihaz; Qualcomm’un en güncel amiral gemisi yonga seti olan, 5G destekli Snapdragon 865’e sahip olacak. Cihaz, Light’ın kamera teknolojisiyle gelmeyecek ancak yine de yüksek kalitede denilebilecek bir kamerayı bünyesinde barındıracak. Kamera, Toshiba gibi Nokia’nın eskiden birlikte çalıştığı bir şirket tarafından üretilecek. Fiyata gelecek olursak; tahminlere göre Nokia 9.2 PureView, Nokia 8’inkine benzer bir felsefeyle fiyat ve performans dengesini yakalayacak.

Cihazın ekranının çok ince bir çerçeveye, ön kamerasının ise 48 MP çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Arka kamera kurulumunun çözünürlüğüne dair herhangi bir bilgi mevcut değil. Son olarak bu telefonla birlikte kulaklık girişine de son verilebilir.

Nokia 9.2 PureView ve şirketin beklenen katlanabilir telefonuna dair ne gibi gelişmelerin meydana geleceğini, 24 Şubat’ta başlayıp 27 Şubat’ta bitecek olan MWC 2020’de göreceğiz. Bu iddiaların verildiği haberde de belirtildiği üzere bu bilgiler, sadece söylentiden ibaret olabilir. Resmi bilgiler ortaya çıktığında gerekli güncellemeleri sizlerle tekrar paylaşacağız.