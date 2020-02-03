Nokia 5.2, İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi

Finlandiyalı teknoloji şirketi HMD Global’in orta segmentte konumlanan yeni akıllı telefonu Nokia 5.2 ilk kez kanlı canlı görüntülendi. Dörtlü arka kameraya sahip olduğu görülen cihaz, “Captain America” kod adına sahip.

Son dönemde piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı cihazları ile orta segmentteki iddiasını önemli ölçüde artıran Nokia, yeni akıllı telefonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Sızıntı konusunda başarılı bir sicile sahip olan Evan Blass, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nokia 5.2’nin kanlı canlı görüntülerini yayınladı.

Blass’a göre Finli şirketin yeni telefonu, 6GB RAM ve 64GB dahili depolama ile gelecek. Android One programının bir parçası olduğu için Android 10 işletim sistemine sahip olması beklenen Nokia 5.2, gücünü Snapdragon 632 yonga setinden alacak.

Nokia 5.2'nin tasarımı

Cihazın özelliklerini ve tasarımını paylaşmakla kalmayan Blass, fiyatlandırma hakkında da önemli detaylar sundu. Teknoloji gurusuna göre Nokia 5.2, 4 Mart'ta 180 dolar gibi oldukça uygun bir fiyattan satışa sunulacak.

Nokia 5.2, Nokia 6.2 ve Nokia 7.2'nin tasarım dilini takip ediyor gibi görünüyor. Cihaz, daire şeklinde dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Önceki söylentiler, çift arka kamera kurulumuna işaret ediyordu; ancak bugün yayınlanan görüntüler, telefonunun çok daha iddialı bir kamera performansına sahip olacağını gösteriyor.

Blass’ın işaret ettiği çıkış tarihini göz önüne aldığımızda, Nokia 5.2’nin Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 sırasında tanıtılabileceğini söylemek sanıyorum ki yanlış olmaz. Akıllı telefon dünyası için önemli gelişmelere sahne olacak olan MWC 2020, 24-27 Şubat tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek.