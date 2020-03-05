Nokia'nın 'Bond' Temalı 5G'li Telefonu 19 Mart'ta Geliyor

Nokia marka telefonların arkasındaki firma olan HMD Global, James Bond serisinin yeni filmi No Time To Die’da görülecek olan ilk 5G’li akıllı telefonunu 19 Mart’ta tanıtmaya hazırlanıyor.

Her yıl İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC) bu sene corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmesi, pek çok markanın planlarını altüst etti. Bu şirketlerden biri olan Nokia, etkinlikte tanıtmayı hedeflediği yeni cihazı için 19 Mart tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da özel bir lansman düzenleyeceğini açıkladı.

HMD Global Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, etkinliğin duyurusunu James Bond filminin ikonik introsundan ilham alan bir video ile yapmıştı. Twitter’daki paylaşımda, yeni James Bond filmi No Time To Die’a göndermek yaparak, “Beklemek için zaman yok” ifadelerini kullanan Sarvikas, bizleri çok özel bir lansmanın beklendiğinin işaretini vermişti.

Bugün itibarıyla 19 Mart’ta tanıtılacak olan cihazın, HMD Global’in ilk 5G destekli akıllı telefonu olacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Dahası, Universal Pictures, Lashana Lynch tarafından canlandırılan Ajan Nomi karakterinin Nokia markalı bir telefonda Google Asistan'ı kullanarak çeşitli işlevleri gerçekleştirdiği görünen bir dizi fotoğraf paylaştı.

Nokia’nın henüz ismini bilmediğimiz ilk 5G’li telefonunda damla çentik bulunuyor. 21:9 en boy oranlı ekranın etrafındaki çerçevelerin son derece ince olduğunu görüyoruz. Arka bölümde, daire formunda dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Onun hemen altında ise parmak izi okuyucusu var. Cihazın üst kenarında bir kulaklık girişi, sağda bir güç düğmesi ve onun altında da ses düğmesi bulunuyor.

19 Mart’ta Londra’da düzenlenecek etkinlikte, gizemli telefonunun tüm ayrıntılarını ve resmi adını öğreneceğiz. O zamana kadar elimizde bilgilerle idare etmemiz gerekiyor ancak yeni detaylar ortaya çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada James Bond: No Time To Die’ın vizyon tarihinin corona virüsü salgını nedeniyle kasım ayına ertelendiği bilgisini araya sıkıştıralım.

No Time To Die fragmanı