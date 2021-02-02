Nokia 8.3 5G İçin Android 11 Güncellemesi Yayınlandı

Nokia'nın geçtiğimiz senenin başlarında piyasaya sürdüğü orta segmentte yer alan telefonu Nokia 8.3 5G için Android 11 güncellemesi yayınlandı. Ayrıca yazılım güncellemesiyle birlikte Ocak 2021 güvenlik güncellemesi de kullanıcılara sunuldu.

Finlandiya merkezli akıllı telefon üreticisi Nokia, 2020'nin ilk çeyreğinde Nokia 8.3 5G modelini piyasaya sürmüştü. Android 10 işletim sistemiyle birlikte çıkan Nokia'nın orta segment cihazı, yeni işletim sistemi güncellemesini almaya başladı.

Nokia'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Nokia 8.3 5G cihaz için Android 11 güncellemesinin yayınlanacağı duyuruldu. Bazı kullanıcılar da güncellemeyi almaya başladı.

Nokia 8.3 5G, Android 11 güncellemesi almaya başladı

GSMArena'da paylaşılan güncelleme ekranın ekran görüntüsünde, güncelleme boyutunun 1,89 GB olduğu görülüyor. Buna ek olarak Ocak 2021 güvenlik güncellemesi de bu yazılım güncellemesiyle birlikte kullanıcılara sunuluyor.

Peki, yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılara ne gibi özellikler sunuluyor? Paylaşılan ekran görüntüsüne göre sunulan özellikler şöyle: mesaj bildirimlerini gruplandırma, sohbetleri ekrana sabitlemeyi sağlayan sohbet baloncukları, cihazınıza erişim isteyen uygulamalara tek seferlik izin verme ve güvenlik güncellemelerini direkt olarak Google Play Store'dan indirme.

Yani Android 11 işletim sistemiyle birlikte kullanıcılara sunulan temel özelliklere bu güncellemeyle birlikte Nokia 8.3 5G kullanıcıları da erişebilecek. Peki, Android 11, burada sunulanlara ek olarak kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyordu?

Android 11'in kararlı sürümünde bağlı cihazların tek bir yerden kontrol edilmesini sağlayan bir menü bulunuyor. Buna ek olarak tüm medya oynatma kontrolü de bildirim çubuğuna taşındı. Bildirimler kısmından devam edecek olursak Android 11 ile birlikte bildirim geçmişi kontrol edilebiliyor.