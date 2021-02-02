Akıllı telefon üreticilerinden Nokia ve dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone, fiber internet bağlantısı konusunda yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada fiber geniş bant ağda saniyede 100 gigabit hıza ulaşıldı.

Dünya genelinde internet bağlantısı anlamında çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de Nokia ve Vodafone'dan geldi. İki şirket Pasif Optik Ağ (PON) adı verilen teknolojiyle oldukça başarılı bir deneme gerçekleştirdi.

Pasif Optik Ağ teknolojisiyle yapılan çalışmalarda, tek bir dalga boyunda saniyede 100 gigabit hıza ulaşıldı. Çalışmayla ilgili Nokia'nın internet sitesi üzerinden yayınlanan yazıda, bu hızın, şu anki en gelişmiş ağlardan 10 kat daha hızlı olduğu belirtildi.

Nokia ve Vodafone, saniyede 100 gigabit hıza ulaşmayı başardı

Vodafone'un Almanya'daki laboratuvarlarında gerçekleştirilen test, geniş bant fiber bağlantıların potansiyelini bir kez daha göstermiş oldu. Servis türleri, ağa bağlı cihaz sayısı ve tüketilen bant genişliği anlamında geniş bant bağlantıya olan talep her geçen gün artıyor. Yapılan bu tür çalışmalar da kablolu erişim ağlarının geleceğinde bu büyümeyi kaldırabilecek kapasite olduğunu gösteriyor.

Nokia, tek bir dalga boyunda 100 GB/s hıza ulaşmak, son teknoloji dijital sinyal işleme teknikleriyle birleştirilmiş 25 G optikler geliştirdi. Optikler anlamında 25 G'nin ötesine geçilebilmesi için dijital sinyal işleme teknolojisinde gelişme kat edilmesi gerekiyor. Bu gelişmeyle birlikte 50G ve 100G için tünelin ucundaki ışığın görüleceği ve bunun da bu on yılın ikinci yarısında mümkün olabileceği belirtiliyor.

Vodafone yöneticilerinden Gavin Young, 100G PON'un günümüzdeki GPON ağ kapasitesinin 40 katı, XGS-GPON kapasitesinin 10 katı olduğunu, bunun da kendilerini talep eğrisinin önünde olmasını sağlayacağını söyledi. Nokia yöneticisi Stefaan Vanhastel de fiber erişim konusunda potansiyeli ileri taşımaya devam ettiklerini ve bu sayede kapasitenin sürekli artan talebi karşılayabileceğini belirtiyor.