İki Farklı Nokia 7.3 Prototipi Üzerinde Çalışıyor İddiası

HMD Global'in iki farklı "Nokia 7.3" prototipi üzerinde çalıştığı iddia edildi. İddialara göre şirket, hangi prototipi tercih edeceğine henüz karar vermemiş ve bu prototipler, özellikle de kamera özellikleri açısından bazı farklılıklar içeriyor.

Bir dönemler cep telefonu sektöründeki en önemli isimlerden bir tanesi olan Nokia, uzunca bir süredir HMD Global bünyesi altında. HMD Global yeni ve nispeten trendleri yakalayan Nokia telefonlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemiyor. Bu nedenle şirket, yeni bir akıllı telefon tanıtmadan önce ince eleyip sık dokuyor.

İddialara göre HMD Global, bir süredir iki prototip cihaz üzerinde test çalışmaları yapıyor. Üstelik test edilen prototiplerin ikisi de "Nokia 7.3" olarak isimlendirilecek bir modele ait. İddiaların sahibi olan kaynaklar, Nokia 7.3'ün kaliteli bir fotoğraf ve video çekim imkanı sağlayacak dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını ve kamera kurulumunda çok daha gelişmiş bir gece modu bulunacağını söylüyorlar.

HMD Global, yeni orta-üst seviye telefonunda 48 ya da 64 MP kamera sunacak

İddialara göre HMD Global'in test etmeye başladığı prototiplerden bir tanesi, 48 MP çözünürlüklü bir ana kameraya sahip. Şirket, bu çözünürlükte bir sensörü Nokia 7.2'de de kullanmıştı. Hal böyle olunca da ikinci bir alternatif daha düşünen HMD Global, geliştirdiği ikinci prototipte 64 MP çözünürlük sunan bir ana kamera tercih etmiş. Bu ana kamera da yaklaşık bir ay önce duyurulan Nokia 8.3 5G ile aynı.

Kaynaklar, Nokia 7.3'ün ikinci, üçüncü ve dördüncü kameraları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmuyorlar. Ancak elimizde, Nokia 7.3'ün ön kamerası ile ilgili bazı bilgiler mevcut. HMD Global, 2019 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarda 20 MP çözünürlük sunan ön kameralar tercih etmişti. 2020 model Nokia 7.3'te ise 24 MP ya da 32 MP çözünürlük sunan bir ön kamera bulunacak.

Geçtiğimiz dönemlerde Nokia 7.3 ile ilgili ortaya atılan iddialar, bu telefonun iki versiyonunun olacağını ve bu versiyonlardan bir tanesinin 5G destekli olacağını ortaya koyuyordu. Üstelik 5G destekli Nokia 7.3'ün Snapdragon 765 işlemciden güç alacağı konuşuluyor. Eğer bu iddialar gerçek olursa, HMD Global bu kez ciddi anlamda güçlü bir cihazla karşımıza çıkmış olacak.

HMD Global, Nokia 7.3 ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu telefonun, ağustos ya da eylül ayı içerisinde, Nokia 9.3 olarak isimlendirilen bir telefonla birlikte duyurulması bekleniyor. Nokia 9.3 ile ilgili olarak ise 5G desteğine, 108 MP ana kameraya ve 120 Hz'lik bir ekrana sahip olacağı konuşuluyor. İlerleyen günler, HMD Global'i daha çok gündeme taşıyacak gibi görünüyor.