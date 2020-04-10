Nokia 9.3 PureView, 2020’nin 3. Çeyreğinde Tanıtılacak

Nokia Power User tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre Nokia’nın yeni amiral gemisi Nokia 9.3 PureView, 2020’nin üçüncü çeyreğinde tanıtılacak. Üstelik tanıtılacak tek akıllı telefon bu olmayacak.

Son yıllarda HMD Global bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam eden Nokia’dan birçok Android akıllı telefon geldiğini gördük. Nokia, yıllar içerisinde birçok telefon çıkardı çıkarmasına ancak şirket, üst segmentte yer alan amiral gemisi akıllı telefonları konusunda sürekli sıkıntılar yaşadı.

Akıllı telefon konusunda sıkıntılar yaşamaya devam eden Nokia, en son Nokia 9 PureView ile karşımıza çıkmış ve kötü geri bildirimler toplamıştı ancak birçok kaynağa göre şirket, yeni bir amiral gemisi üzerinde yılmadan çalışmaya devam ediyor. Son olarak ortaya atılan bir söylenti, şirketin amiral gemisi akıllı telefonun yanı sıra bir başka telefonla daha karşımıza çıkacağını gösteriyor.

Nokia, PureView 9.3 ve Nokia 7.3'ü üçüncü çeyrekte tanıtacak:

Nokia Power User tarafından ortaya atılan iddiaya göre uzun süredir beklenen ve Nokia 9 PureView serisinin devamı olacak yeni akıllı telefon, daha önce hiç duymadığımız Nokia 7.3 isimli bir cihazla çıkış yapacak. Üstelik her iki cihaz da koronavirüs salgını sektördeki etkisini azaltırsa 2020’nin üçüncü çeyreğinde tanıtılacak.

Nokia 9 PureView serisinin devamı olacak akıllı telefonun henüz hangi isimle çıkacağı bilinmiyor ancak son zamanlarda birçok kaynak, cihazın Nokia 9.3 PureView adıyla piyasaya sürüleceğini söylüyor. Nokia Power User da son yaptığı haberinde bu söylentileri doğrulayarak cihazın Nokia 9.3 PureView ismiyle çıkacağını belirtti.

Nokia Power User’ın bahsettiği bir diğer cihaz olan Nokia 7.3 ise elde edilen detaylara göre hem 4G hem de 5G seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Üstelik Nokia 7.3, Nokia’nın piyasaya sürdüğü en ucuz 5G telefon olma özelliğini taşıyacak. Cihaz, Nokia 8.3’ten bile ucuz olacak.

Nokia hakkında ortaya atılan bu iddialar her ne kadar bizi sevindirse de tüm bunların birer ‘iddia’ olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani Nokia, hem Nokia 9.3 PureView’ı hem de Nokia 7.3’ü hiç piyasaya sürmeyebilir. Bununla birlikte cihazın piyasaya sürülürken nasıl bir isimle sürüldüğü de değişebilir.