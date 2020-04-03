Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinde Snapdragon 865 Olabilir

HMD Global bünyesinde yer alan Nokia hakkında bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre şirket, yeni amiral gemisi akıllı telefonunda Snapdragon 865 işlemci kullanacak.

Geçtiğimiz üç yıl içinde HMD Global bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nokia’dan birçok Android akıllı telefon gördük fakat şirketin amiral gemisi olarak nitelendirilen üstün performanslı akıllı telefonları diğer modelleri kadar sık şekilde piyasaya sürülmüyordu.

Şirketin son amiral gemisi olan Nokia 9 PureView, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü ancak bu akıllı telefonun öncesinde uzun süren bir belirsizlik dönemi vardı. Son çıkan iddialara göreyse Nokia, yepyeni bir amiral gemisini çıkarmak üzere çalışmalara başlamış durumda.

Nokia'nın yeni amiral gemisi Snapdragon 865'e sahip olabilir:

Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre HMD Global, Nokia 9 PureView ile elde ettiği başarısızlığa rağmen yeniden bir amiral gemisi çıkarmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Üstelik iddiaya göre Nokia’nın yeni amiral gemisi, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alacak. Bu noktada Nokia’nın yeni telefonunun hangi isimle çıkacağı hâlâ belirsiz. Bununla birlikte Nokia’nın 9 serisini devam ettirip ettirmeyeceği de bilinmiyor.

Bizi takip edenlerin bileceği üzere normal şartlar altında Nokia’nın yeni amiral gemisi olacak Nokia 9.1 PureView, 2019’un son çeyreğinde çıkış yapacaktı ancak HMD Global, çok daha gelişmiş bir akıllı telefon sunmak için beklemeyi tercih etti ve bu beklenen modele internet ortamında PureView 9.2 adı verildi.

NokiaPowerUser tarafından ortaya atılan iddiaya göre bütün ülkelere yayılan koronavirüs, HMD Global üzerinde de çok büyük bir etki yaratacak. İddiaya göre tedarik zincirinde meydana gelen aksaklıklar sonucunda Nokia PureView 9.2, 2020’nin ikinci yarısına kadar ertelenebilir.

Tabii NokiaPowerUser tarafından atılan bu iddianın çok büyük bir zaman dilimini kapsadığını söylemek gerekiyor ancak bir akıllı telefon için 6 aylık bir zaman dilimi göstermek bu konuda ne kadar umutsuz olunduğunu da ortaya çıkarıyor. Günümüzde ortaya atılan birkaç iddia da bunu doğrular nitelikte.

Sektörün içinde yer alan bazı isimlerin aktardığına göre Nokia’nın üst düzey akıllı telefonu olacak olan Nokia 9.2, tamamen iptal edilmiş bir proje olabilir. Kaynaklar, buna dayanak olarak 5G desteğine sahip Nokia 8.3’ü gösteriyor zira Nokia 8.3, Google Pixel 5 ve LG’nin iptal ettiği G serisine karşı koyabilecek bir güce sahip durumda.