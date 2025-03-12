Nokia, geçtiğimiz günlerde Ay'a iniş yapan Athena isimli uzay aracına yerleştirdiği bir teknoloji ile Dünya ile Ay arasında telefon görüşmesi gerçekleştirecekti. Ancak Athena yan yatınca bu deneme başarısız oldu.

Dünyanın en köklü telekomünikasyon şirketlerinden Nokia, bundan bir ay kadar önce önemli bir proje duyurmuştu. Şirket, Ay'a göndereceği bir uzay aracı ile Ay'da 4G/LTE bağlantısını aktif edecek, böylelikle Dünya ve Ay arasında ilk cep telefonu görüşmesi gerçekleştirilecekti.

Nokia'nın yeni teknolojisi, Athena olarak isimlendirilen ve NASA tarafından yönetilen bir uzay aracı ile Ay'a başarıyla indirildi. Ancak uzay aracı, ne yazık ki kullanılabilir durumda değildi. İnişten sonra yan yatan Athena, Dünya ile Ay arasındaki cep telefonu görüşmesini imkânsız hâle getirdi. Çünkü Athena'nın güneş panelleri yere doğru bakıyordu. Yani enerji depolaması yapılamayacak.

Ancak Nokia, tamamen başarısız olmadı!

Yapılan açıklamaya göre Nokia'nın Ay'a gönderdiği sistem, sadece 25 dakika kullanılabildi. Nokia mühendisleri, bu 25 dakikalık süreçte çok önemli testleri başarıyla tamamladılar. Projenin arkasındaki ekibin başında olan Nokia üst yöneticisi Thierry E. Klein, yaptıkları testlerden elde ettikleri bulguların Ay ile Dünya arasında başarılı bir cep telefonu görüşmesi yapılabileceği anlamına geldiğini söylüyor. Yani geliştirilen teknolojinin tek eksiği, Athena'nın yan yatmış olması nedeniyle şarj edilememiş olmasıydı.

Ay ile Dünya arasındaki ilk telefon görüşmesi başarısız oldu ancak elde edilen bulgular, gelecekte hayata geçirilecek projeler için kritik önem arz ediyor. Nokia belki de bir sonraki denemesinde tamamen başarılı bir görüşme gerçekleştirecek. Tüm bunlar, artık zaman meselesi hâline gelmiş durumda.