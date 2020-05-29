Nokia C5 Endi, Nokia C2 Tava ve Nokia C2 Tennen Tanıtıldı

Nokia telefonların arkasındaki Finli teknoloji şirketi HMD Global, kablosuz servis sağlayıcısı Cricket Wireless ile ortaklaşa geliştirdiği üç yeni akıllı telefonunu duyurdu. Nokia C5 Endi, Nokia C2 Tava ve Nokia C2 Tennen adındaki cihazlar, uygun fiyat etiketleri ile dikkat çekiyor.

2016 yılından bu yana Nokia marka akıllı telefonlar geliştiren HMD Global, Nokia C5 Endi, Nokia C2 Tava ve Nokia C2 Tennen adında üç yeni akıllı telefon modeli tanıttı. ABD merkezli kablosuz servis sağlayıcısı Cricket Wireless ile ortaklaşa duyurulan cihazlar, cebinden fazla para çıkmadan günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bir telefon arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Yılın ilk çeyreğinde yalnızca 1,7 milyon telefon satan Helsinki merkezli şirket, cihaz yelpazesini mümkün olduğunca geniş tutarak, daha fazla kullanıcıya ulaşmayı planlıyor. Nokia C5 Endi, Nokia C2 Tava ve Nokia C2 Tennen ise bu planın önemli birer parçası konumunda. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, cihazların özelliklerine yakından göz atalım.

Nokia C5 Endi tasarımı

Su damlası çentiği ve halka şeklindeki üçlü arka kamerası ile Nokia 7.2 ve Nokia 6.2'ye oldukça benzeyen Nokia C5 Endi, oldukça kalın bir alt çerçeveli 6.5 inç HD+ ekrana (720 x 1600) sahip. HMD Global, telefonunun hafif ancak oldukça sağlam bir yapıya sahip olduğunu söylüyor.

Nokia C5 Endi’nin su damlası çentiğinde, 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Arka taraftaki üçlü kurulum ise 13 megapiksel birincil sensör, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor.

Polikarbonat gövdesinin altında 10W hızlı şarj desteği olan 4.000mAh batarya barındıran akıllı telefon, özel bir Google Asistan düğmesi ile geliyor. Gücünü MediaTek Helio P22 yonga setinden alan Nokia C5 Endi, 3GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip.

Bluetooth 5.0, 3.5mm ses jakı, FM radyo, microSD kart desteği ve nano-SIM yuvası gibi bağlantı özellikleri sunan Nokia C5 Endi, kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor. Nokia C5 Endi, Gece Mavisi rengi ile 5 Haziran 2020'den itibaren 169,99 dolar (1.159 TL+vergiler) karşılığında satışa sunulacak.

Nokia C5 Endi özellikleri

Ekran: 6.5 inç HD + (720 x 1600 piksel)

6.5 inç HD + (720 x 1600 piksel) Batarya: 4.000mAh

4.000mAh Ön Kamera: 8MP

8MP Arka Kamera: 13MP + 5MP + 2MP

13MP + 5MP + 2MP RAM: 3GB

3GB Depolama: 64GB

64GB İşlemci: MediaTek Helio P22

MediaTek Helio P22 Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, FM radyo, microSD kart destği, 3.5 mm ses jakı, nano SIM

Nokia C2 Tava ve Nokia C2 Tennen tasarımı

Nokia C2 Tava ve Nokia C2 Tennen, benzer özelliklere sahip olmalarına rağmen farklı fiyatlara satılıyor. Altında kalın bir çerçevenin olduğu 5.45 inç HD+ ekran ile gelen cihazlar, MediaTek'in Helio A22 yonga setinden güç alıyor. 2GB RAM ve 32GB dahili depolamaya sahip olan ikili, 10W hızlı şarj desteği sunan 3.000mAh gücünde bir bataryadan besleniyor.

Arka tarafta 8 megapiksel + 2 megapiksel olmak üzere çift arka kameraya ev sahipliği yapan Nokia C2 Tava ve Nokia C2 Tennen, önde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındırıyor. Nokia C5 Endi’nin aksine parmak izi tarayıcısının olmadığı cihazlarda, gelişmiş bir Yapay Zeka (AI) yüz tanıma teknoloji bulunuyor.

Google Asistan düğmesi, 3.5mm ses girişi, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth 4.2 ve FM radyo gibi özelliklerle gelen Nokia C2 Tava ve Nokia C2 Tennen, yazılım tarafında Android 10 işletim sistemini kullanıyor. Gelelim fiyatlara; Nokia C2 Tava 109,99 dolar (750 TL), Nokia C2 Tennen ise sadece 69,99 dolardan (477 TL) sırasıyla 29 Mayıs ve 15 Haziran tarihlerinde satışa sunulacak.

Nokia C2 Tava ve Nokia C2 Tennen özellikleri