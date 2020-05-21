4 Yıl Önce Bugün: Nokia, Akıllı Telefon Pazarına Geri Döndü

Bir zamanların en büyük telefon üreticisi olan Nokia, 2013 yılında Microsoft tarafından satın alındıktan sonra Windows Phone olarak yeniden markalanmıştı. 2016'da bir kez daha el değiştiren ve HMD Global çatısı altına geçen Fin kökenli marka, dört yıl önce bugün kendi adı ile akıllı telefon piyasasına geri dönmüştü.

Şimdilerde telefon denilince akla ilk olarak Apple, Samsung ve Huawei gibi markalar gelse de, geçmişte bu üç markanın toplamından daha büyük etkiye sahip bir şirket daha vardı. Bir zamanlar herkesin favori cep telefonu markası olan Nokia, yıllar önce kaçırdığı akıllı telefon treninde koltuk bulabilmek için var gücüyle çalışıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, 2013 yılında 7.2 milyar dolar ödeyerek Nokia'yı bünyesine katmıştı. İkonik markayı rafa kaldıran ve bunun yerine Windows Phone ismini kullanmaya başlayan ABD’li firma, tüm çabalarına rağmen umduğu verimi alamamış ve sadece üç sene sonra Nokia'nın telefon bölümü ve isim haklarını, iPhone üreticisi Foxconn'a ve Fin teknoloji şirketi HMD Global’e 350 milyon dolara satmıştı.

Nokia, akıllı telefon pazarında kapladığı alanı artırabilmek için yoğun bir çaba gösteriyor

Yaklaşık dört yıl önce gerçekleşen bu anlaşma, Nokia markalı telefonların yeniden akıllı telefon pazarına dönüşünü temsil ediyordu. Aralık 2016'dan beri faaliyet gösteren HMD Global, o tarihten bu yana Nokia markası altında akıllı telefonlar geliştiriyor ve pazarlıyor.

Son dört yıl HMD Global ve Nokia markası için oldukça ilginç geçti. Birçok insan, Fin kökenli dev markanın daha iyi bir performans göstereceğini hayal etse de, Nokia’nın telefon sektöründe hanedanlık kurduğu zamanlarla ile bugün arasında inanılmaz farklar var.

HMD Global, 2020'nin ilk çeyreğinde yalnızca 1,7 milyon telefon satabildi

Nokia’nın temsiliyetini aldığı ilk dönemlerde göz ardı edilemeyecek kadar iyi sonuçlar elde eden HMD Global, 2017 yılının ilk çeyreğinde 100 bin, dördüncü çeyreğinde ise 4.4 milyon satış rakamına ulaşmayı başarmıştı. Ne var ki Huawei, Xiaomi ve OPPO gibi Çinli üreticilerin agresif politikaları ile pazarı ele geçirmesi, yeniden ayağa kalkmaya çalışan Nokia’nın hayallerine limon sıktı.

2019 yılını kötü bir şekilde kapatan HMD Global, 2020’ye de hayal kırıklığı ile başladı. Yılın ilk çeyreğinde yalnızca 1,7 milyon telefon satan Helsinki merkezli şirket, yıllık bazda yüzde 45.2 oranında dramatik bir düşüş yaşadı. Eğer kanayan bu yara acil olarak kapatılmazsa, Nokia ilelebet tarihe karışabilir.