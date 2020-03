Nokia'dan 'Bond Temalı' Yeni Bir Telefon Geliyor Olabilir

Nokia, iptal edilen Mobil Dünya Kongresi etkinliği sonrasında yeni telefonlarını duyurmak için kendi etkinliğini düzenlemeye karar verdi. Şirketin etkinlik duyurusunda dikkat çeken kısımsa James Bond ile ilgili verilen ipucu oldu.

Akıllı telefon dünyasının en büyük etkinliklerinden bir tanesi olan Mobil Dünya Kongresi’nin iptal edilmesi sonrası birçok akıllı telefon üreticisi, yeni telefonlarının duyurusu için kendi etkinliklerini düzenlemeye başladı. Yeni akıllı telefonunu duyuracak olan şirketlerden bir tanesi de Nokia olacak.

Nokia, 19 Mart tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Şu an için bu etkinliğe sadece Avrupa’dan davetlilerin mi alınacağı yoksa tüm dünyadan davetlilerin mi kabul edileceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Şirketin, MWC 2020 etkinliğinde Nokia 10’un yanı sıra orta segment ve giriş segmenti telefonlarını duyurması bekleniyordu. Dolayısıyla şirketin düzenleyeceği yeni etkinlikte de bu cihazların tanıtımı gerçekleştirilebilir.

James Bond temalı bir telefon mu geliyor?

"'No Time To Wait' Senin için çok özel bir şeyimiz var."

Nokia’nın üst kuruluşu olan HMD Global’ın CPO’su Juho Sarvikas, resmi Twitter hesabından bir video paylaştı. Sarvikas’ın paylaştığı video, Bond filmlerinin artık efsaneleşmiş giriş sahnesine benzerliğiyle dikkat çekiyor ancak yönetici, yeni Bond filmiyle iş birliği yaptıklarına dair net bir açıklamada bulunmadı.

Sarvikas, attığı tweet’te “No Time To Wait” ifadesini kullandı ki bu başlığın yeni James Bond filmi olan No Time To Die ile oldukça benzer olduğunu söylemek gerekiyor. Dolayısıyla Nokia etkinliğinin James Bond ya da yeni Bond filmiyle bir bağlantısı olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Nokia telefonu ile James Bond arasında nasıl bir bağlantı olacağını ise etkinlik düzenlendiğinde öğrenebileceğiz ancak şunu da belirtmek gerekiyor; Redmi ve Realme, Corona virüsü endişesi sebebiyle etkinliklerini iptal ettiklerini duyurdu. Dolayısıyla Nokia’dan da gelecek günlerde böyle bir iptal kararı gelebilir.