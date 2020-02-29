Yeni Amiral Gemi Nokia 9.2, Dört Arka Kamerayla Gelebilir

Finlandiya merkezli Nokia, şu günlerde Nokia 9.2 modelinde çalışmalarına devam ediyor. Telefonla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, cihazın dört arka kameraya sahip olacağı belirtiliyor.

HMD Global ile güçlerini birleştiren Nokia, en yeni amiral gemisi Nokia 9.2’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şu an itibariyle, bu cihazın Nokia 9.2 olarak adlandırılacağını kesinlikle söyleyemeyiz. Bununla birlikte, spekülasyonlar bu isimlendirmeyi destekliyor gibi de görünmüyor değil.

Nokia 9.2, dört arka kamera ile gelebilir:

Finlandiyalı şirket tarafından kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen telefonun ortaya çıkan görüntüleri, yuvarlak “Oreo” dört arka kamera kurulumunun cihazda yer alacağını gösteriyor. Ben Geskin adlı bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülere bakılırsa, arka tasarım, Nokia 9 PureView'da yer alan 5’li kamera dizilişinin yerine, “Oreo” arka dört kamera çözümüne yer veriyor.

Telefonun tanıtım tarihine gelecek olursak; bazı kaynaklara göre, Nokia 9.2’nin lansmanı 2020 sonbaharına ertelenebilir. Öyle ki, söz konusu tarih için Eylül-Kasım ayları işaret ediliyor. Belirtilenlere göre, bu akıllı telefon Android 10 işletim sistemiyle çalışacak. 8 GB RAM RAM ve 128 GB dahili depolama ve Qualcomm’un en yeni yonga seti Qualcomm Snapdragon 865 SoC ile geleceğine dair raporlar da mevcut.

Telefonun kamera özellikleri:

P-OLED bir ekrana sahip olan Nokia 9.2, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe ve 490 ppi piksel yoğunluğunu içeriyor. Söylentilere göre, telefon, 24 MP’lik ön kamera ile geliyor. Söz konusu kamera, ekranın içerisine entegre edilecek. Nokia, bunu yapmayı başarabilirse, dünyada bir ilke imza atacak. Arka dörtlü kameranın tamamı ise 13 MP. Arka kameralar dijital zoom, otomatik flaş, yüz algılama, odaklanma için dokunma gibi özellikler barındırıyor.

4500 mAh pil gücüne sahip olacak telefonun hızlı şarj kapasitesi ile ilgili bir bilgi ise henüz yok. Bağlantı için ise WiFi, Bluetooth, GPS, Volte ve NFC gibi seçenekler yer alıyor. Nokia 9.2 ile ilgili gelişmelerden ve tanıtım gününe dair izlenimlerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.