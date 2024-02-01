HMD Global, kendi markası ile telefon üretmek için kolları sıvadı. Bir paylaşım yapan şirket, artık Nokia markasını kullanmayacağını resmen ilan etti. Peki Nokia markalı telefonlara ne olacak?

Bir dönemlerin en popüler cep telefonu üreticilerinden olan Nokia, şimdilerde bu sektörden oldukça uzak bir noktada. Hatta Nokia markalı telefonlar, uzun zamandır HMD Global tarafından piyasaya sürülüyor. Ancak gelen son haberler, bu durumun yakında değişeceğini gösteriyor.

HMD Global, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda kendi markasıyla telefonlar üretmeye başlayacağını zaten açıklamıştı. Geçtiğimiz gün yeni bir video paylaşan şirket, bu video ile artık Nokia markasını kullanmayacağını ilan etmiş oldu. Şirketin piyasaya süreceği telefonlar, artık "HMD" logosuna sahip olacaklar.

HMD markalı telefonların MWC 2024'te tanıtılması bekleniyor

HMD Global'in paylaştığı video, şirketin ürün kategorisinin sadece telefonlardan ibaret olmayacağını gözler önüne seriyor. Şirket, akıllı telefonlara ek olarak tablet ve kablosuz kulaklıklar da üretecek. Bu arada; HMD markalı ilk akıllı telefonların, 26-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek MWC 2024 etkinliklerinde tanıtılması bekleniyor.

Peki Nokia telefonlara ne olacak?

Hâlihazırda satışa sunulmuş olan Nokia markalı telefonlar, stoklar tükenene kadar satmaya devam edecek. Hatta HMD, stokları bir an önce bitirmek için indirim kampanyası da başlattı. Bununla birlikte; "Finish" isimli bir firmanın Nokia telefon üretmeye devam edeceği bilgisi sağlanıyor. Ancak bunun çapının ne olacağı şimdilik belli değil. Açık konuşmak gerekirse bundan sonra yeni bir Nokia telefon görmeme olasılığımız bulunuyor.

HMD'nin paylaştığı video: