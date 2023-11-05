Akıllı telefonların henüz piyasayı ele geçirmediği dönemin efsanesi markası Nokia, XpressMusic serisinin Nokia 5300 modeli ile kullanıcılarına benzersiz bir müzik dinleme deneyimi sundu. Çünkü Nokia 5300 modeli bir telefon gibi değil, multimedya canavarı gibi bir cihaza benziyordu.

9 Ocak 2007 tarihinde Steve Jobs sahneye çıkıp ilk iPhone modelini tanıtmadan yani dünyayı bir daha asla eskisi gibi olmayacak şekilde değiştirmeden önce Nokia, piyasayı domine eden en önemli telefon markalarından bir tanesiydi. XpressMusic serisi ile kullanıcılarına benzersiz bir müzik dinleme deneyimi sunmayı hedefleyen marka, bu hedefini Nokia 5300 modeli ile tam on ikiden vurdu.

Kızaklı bir gövde yapısına sahip olan Nokia 5300 modeli bugün için biraz hantal ama benzersiz bir tuş takımına sahipti. Kızağı kapatıp da klavyeyi görmezden geldiğimizde bile video ve müzik dosyalarını gönlümüzce kontrol edebileceğimiz tuşlar sunuyordu. Kamerasıyla o dönem için hiç de fena olmayan görüntüler sunan Nokia 5300, bugünkü gibi olmasa bile kullanıcılarını internete bağlamayı da ihmal etmiyordu.

Kısaca hatırlayalım, Nokia 5300 ne zaman çıktı?

Kullanıcılarına farklı bir müzik dinleme deneyimi sunmayı hedefleyen Nokia tarafından üretilen XpressMusic serisine ait Nokia 5300 modeli, 26 Eylül 2006 tarihinde tanıtıldı ve aynı yıl satışa sunuldu.

Nokia 5300 teknik özellikleri:

Kızaklı gövdede renkli multimedya tuşları

1.3 megapiksel tek arka kamera

2 inç boyutunda, 320 × 240 piksel, TFT QVGA ekran

2 GB’a kadar MicroSD kart desteği

WAP 2.0/xHTML, HTML tarayıcı

Kişiseleştirilebilir özellikler

860 mAh batarya

Kızaklı gövdede renkli multimedya tuşları:

Nokia 5300 modeli, o dönemden önce de örneklerini gördüğümüz şekilde kızaklı bir gövde yapısına sahipti. Yani kızak kapalı durumdayken yalnızca bazı tuşlara ve ekrana ulaşıyor, kızağı yukarı kaydırdığınızda ise üzerinde harflerin de olduğu tuş takımına ulaşıyordunuz.

Modelin en benzersiz özelliklerinden bir tanesi, çok fazla örneğini görmediğimiz multimedya tuşlarıydı. Kızak kapalı haldeyken ekranın sol tarafından ulaşabileceğiniz bu tuşlar ile müzik ya da video dosyasını durdurabiliyor, bir sonraki dosyaya geçebiliyor ya da bir önceki dosyaya dönebiliyordunuz. Elbette ses ayarlaması için de ses tuşları bulunuyordu.

Multimedya tuşlarından da anlaşılacağı üzere Nokia 5300 aslında bir cep telefonundan fazlası, dönemi için yeni bir müzik dinleme deneyimiydi. Elbette müzik dediğin biraz hareketli olur. Bu nedenle Nokia 5300 modelinin gri, kırmızı ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği vardı. Multimedya tuşlarında kendini belli eden bu renkler aynı zamanda arka kapakta da kendine yer buluyordu.

1.3 megapiksel tek arka kamera:

Nokia 5300, 1.3 megapiksel tek bir arka kameraya sahipti. Bu kamera QCIF kalitesinde videolar çekebiliyordu. Şu an için düşük bir kalite gibi görünse bile o dönem için oldukça tatmin edici görüntüler sunuyordu. Kızak kapalı haldeyken kamera uygulamasını açıp tek tuşla fotoğraf ya da video çekebilmek ise oldukça kullanışlı bir özellikti. Dahası, ses tuşlarını kullanarak yakınlaştırma yapabiliyordunuz.

2 inç boyutunda, 320 × 240 piksel, TFT QVGA ekran:

Kameranın çektiği görüntülerin fena olmamasının bir nedeni de ekranın yalnızca 2 inç boyutunda, 320 × 240 piksel, TFT QVGA olmasıydı. Tabii bugün için komik gelen bu değerler o dönem için oldukça başarılı kabul ediliyordu. Zaten cihazın sahip olduğu uygulamaların grafikleri de bu şekilde olduğu için kullanım sırasında ekranı en sağlıklı şekilde görebiliyordunuz.

2 GB’a kadar MicroSD kart desteği:

Nokia 5300, 5 MB gibi oldukça düşük bir dahili hafızaya sahipti. Fakat 2 GB’a kadar MicroSD kart desteği vardı. Bugün anlamsız gelebilir ama şöyle düşünün; bilgisayarınızda MP3, AAC, eAAC+, AAC+, WMA, AMR, MIDI gibi pek çok farklı formatta müzik dosyası var. Bunları dinlemek istediğiniz zaman ne yapacaksınız?

Elbette bir Nokia 5300 kullanıyorsanız bilgisayarınızdaki tüm bu müzik dosyalarını ve hatta video dosyalarını hafıza kartına atacak ve telefonunuza takacaksınız. Şöyle düşünün, hafıza kartına bir film yükleyip bunu izlemeniz bile mümkündü. Yani model az daha akıllı telefon olacaktı da şartlar müsaade etmedi.

WAP 2.0/xHTML, HTML tarayıcı:

Nokia 5300, bugün kullandığımız mobil internetin atası olan GPRS teknoloji ile internet bağlantısı sağlıyordu. Elbette bugün olduğu gibi her siteye gönlünüzce giremiyordunuz ama dönemin popüler platformları olan Friendster, Multiply, Yahoo hizmetleri, Google hizmetleri ve en önemlisi YouTube elinizin altındaydı.

Cihazda önceden yüklü olan Java uygulamaları ile birlikte Music Guess, Pro Snowboard ve Snake III gibi oyunlar vardı. Eğer bunlar yeterli gelmediyse kendi internet bağlantısı üzerinden ya da bilgisayar üzerinden cihaza uyumlu farklı uygulamalar ve oyunlar da indirmeniz mümkündü.

Kişiseleştirilebilir özellikler:

Nokia 5300 modeline sahip olduğunuz zaman kendi kütüphanesinde yer alan ya da üçüncü taraf sitelerden edinebileceğiniz sayısız ekran koruyucuya, duvar kağıdına, temaya, renk stiline, animasyona ve sese ulaşabiliyordunuz. Tüm bunlar sayesinde aynı telefonu kullandığınız arkadaşınızla bile aslında aynı telefonu kullanmamış oluyordunuz çünkü her şey size özel hale geliyordu.

860 mAh batarya:

Nokia 5300, 860 mAh güce sahip Nokia BL-5B bataryaya sahipti. Bataryası 223 saat standby konumunda kalmasına, 3.2 saat konuşmanıza ve en önemlisi 12 saat boyunca kesintisiz müzik dinlemenize imkan sağlıyordu. Elbette bu süreler kullanıma göre değişiklik gösteriyordu ama kabul edelim bugün bile bazı telefonları bu kadar uzun süre aktif olarak kullanmak epey zor.

Bir dönem kullanıcılarına benzersiz bir müzik dinleme deneyimi sunan efsane Nokia 5300 modelinin bugün kulağa şaka gibi gelen özelliklerinden bahsettik. Ne derseniz, bugün olsa Nokia 5300 kullanmak ister miydiniz?