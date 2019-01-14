Nokia N9, KaiOS İşletim Sistemiyle Görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde yapılan CES 2019’da yer alan Nokia N9, KaiOS işletim sistemi standında dikkatleri üzerine çekti.

Ocak ayının başlarında yapılan CES 2019, ABD’nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilmişti. Fuarda pek çok teknoloji firması en yeni ürünlerini tanıtmıştı. Google da fuarda pek çok ürün ve servisin tanıtımını yaptı. Nokia N9’a benzer görünümlü bir cihaz da Google standında dikkat çekti. Cihazın işletim sistemi KaiOS olarak göze çarptı.

KaiOS Nedir?

KaiOs, Linux tabanlı bir mobil işletim sistemidir. İlk olarak dokunmatik olmayan cihazlarda akıllı özellikler kullanabilmek için geliştirilmiştir. Bu işletim sisteminin amacı ise daha düşük hafızası olan cihazlarda optimizasyonu güzel bir kullanıcı arayüzü oluşturmak ve pil ömrünü uzatmak. KaiOS için 256 MB RAM’e sahip bir cihaz bile yeterli. Bu işletim sistemiyle uygun fiyatlı telefonlarda da 4G LTE ve Wi-Fi kullanımı sağlanabilmesi amaçlanıyor.

KaiOS kullanan cihazlar da Android ve iOS gibi güncelleme alıyor. Ayrıca firmanın, kullanıcıların uygulama indirebilmesi için hazırladığı bir de uygulama merkezi var, adı KaiStore. KaiStore, KaiOS için Google Play ve Play Store’un yerini tutuyor.

Nokia N9 ve KaiOS

Nokia N9’a çok benzeyen bir telefon, etkinlikte KaiOS kullanan diğer iki telefon Nokia 8810 ve Jio Phone ile aynı standda görüntülendi. Buna göre yeni Nokia N9’un KaiOS kullanması olası gibi görünüyor.

Genel olarak daha bütçe dostu telefonlarda gördüğümüz KaiOS Nokia’nın yeni, uygun fiyatlı dokunmatik telefon serisi üretmeye hazırlandığı anlamına geliyor olabilir. Bu konu hakkında yapılmış olan herhangi bir Nokia açıklaması olmadığı için kesin bir şey söylemek oldukça zor. Nokia, N9’a KaiOS yazılımı ile geri dönüşün yolunu açacaksa, orijinal cihazdan daha iyi bir cihaz sunmaları gerekecek.