Nokia'nın Önümüzdeki Aylarda Tanıtacağı Akıllı Telefonlar

Finlandiya merkezli teknoloji firması Nokia'nın önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya süreceği üç farklı akıllı telefon modeli ortaya çıktı. Rapora göre önümüzdeki aylarda ilk olarak Nokia 1.4 modeli tanıtılacak, ardından 5G destekli Nokia 6.3 / 6.4 ile Nokia 7.3 / 7.4 modelleri onu takip edecek.

HMD Global çatısı altında akıllı telefon sektöründeki faaliyetlerine devam eden Finlandiya merkezli Nokia, önümüzdeki birkaç ay içinde üç yeni akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planlanıyor. Gelen yeni bilgilere göreyse Nokia 1.4 tanıtılacak ilk model olabilir ve ardından 5G destekli Nokia 6.3 / 6.4 ile Nokia 7.3 / 7.4 modelleri gelebilir.

NokiaPowerUser tarafından paylaşılan raporda bu akıllı telefonların 2021'in ilk çeyreğinde veya ikinci çeyreğin başlarında geleceği iddia ediliyor. Dilerseniz gelin, daha önce bazı özellikleri sızdırılan bu cihazlara daha yakından göz atalım.

Nokia 1.4:

Giriş seviyesi bir cihaz olan Nokia 1.4, 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğü destekleyen LCD ekran kullanacak. Donanım tarafında dört çekirdekli bir işlemci, 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolamaya sahip olacağı aktarılan cihazda ayrıca 8 MP ana kamera ve 2 MP'lik ikincil sensör olmak üzere ikili arka kamera, 5 MP selfie kamerası ve 4.000 mAh batarya yer alacak.

Nokia 6.3 / 6.4 5G:

Nokia 6.3 / 6.4 5G'nin 2021'in ilk çeyreğin sonlarında Nokia 7.3 / 7.4 5G ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. İddiaya göre gücünü Snapdragon 480 yonga setinden alan cihaz, arka tarafta dörtlü arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Bu kameraların sırasıyla 24 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı sensörü, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri olması bekleniyor.

Nokia 7.3 / 7.4 5G:

Uzun zamandır beklenen bir model olan Nokia 7.3 5G'nin Şubat / Mart 2021'de gelebileceğini gösteren bazı raporlar mevcut. Cihazla ilgili sızdırılan donanım özellikleri arasında Snapdragon 690 yonga seti, 4 / 6 / 8 GB RAM ve 64 / 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Ekranın 6,3 inç büyüklüğünde olması, Full HD+ çözünürlüğü ve 90 Hz ekran yenilemeyi desteklemesi beklenirken, kameraların ise 64 MP + 48 MP + 12 MP + 2 MP + 2 MP çözünürlüğünde olacağı bildiriliyor.