Steam'de oldukça iyi notlara sahip olan Welcome to Princeland'in tek kişilik modu kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuluyor.

Eren Aydın ve Serhat Yücekaya isimli iki geliştirici tarafından Steam'de sunulan ve normal fiyatı 9 TL olan oyun, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Welcome To Priceland'in tek kişilik modunu hemen indirip bilgisayarınızda gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz.

Steam kütüphanemize oyunlar eklemeyi hepimiz seviyoruz ancak bu kez sunulan oyun Steam üzerinden değil, direkt olarak indirme linkiyle verildi. Siz de oyunun tek kişilik deneyimini sonuna kadar hissedip sonrasında çok oyunculu deneyim için bu iki yerli yapımcıya destek olabilirsiniz.

Oyunu hem Mac hem de Windows için indirmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Oyunun tek kişilik modunu beğenirseniz de destek olmak için buraya tıklayarak Steam sayfasına uğrayabilirsiniz.